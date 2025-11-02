SOM ALTO

Polícia faz operação contra paredões em Salvador e interior da Bahia

Ação resultou na apreensão de veículos e equipamentos sonoros em três cidades; festas clandestinas foram encerradas

Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:22

Polícia faz operação contra paredões em Salvador e interior da Bahia Crédito: Divulgação / PMBA

A Polícia Militar da Bahia realizou, entre a noite de sábado (1º) e a madrugada deste domingo (2), uma operação para coibir festas com paredões em Salvador, Barra da Estiva e Mata de São João. A ação resultou na apreensão de veículos e equipamentos sonoros, além do encerramento de eventos clandestinos.

Na capital, equipes da 50ª CIPM, com apoio da Operação Silere, reforçaram o policiamento em bairros como Canabrava, Via Regional, Avenida São Rafael e Paripe. Em uma das abordagens, uma festa irregular foi encerrada e um carro com som automotivo de alto volume foi apreendido.

No interior, policiais do 24º BPM apreenderam dois veículos e equipamentos de som no povoado de Triunfo do Sincorá, em Barra da Estiva, após denúncias de perturbação do sossego. Em Bom Jesus da Lapa, as equipes impediram a realização de festas durante rondas preventivas. Já em Mata de São João, uma guarnição da 53ª CIPM recolheu um paredão na localidade de Açu da Torre, também após acionamento de moradores.