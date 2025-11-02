Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia faz operação contra paredões em Salvador e interior da Bahia

Ação resultou na apreensão de veículos e equipamentos sonoros em três cidades; festas clandestinas foram encerradas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13:22

Polícia faz operação contra paredões em Salvador e interior da Bahia
Polícia faz operação contra paredões em Salvador e interior da Bahia Crédito: Divulgação / PMBA

A Polícia Militar da Bahia realizou, entre a noite de sábado (1º) e a madrugada deste domingo (2), uma operação para coibir festas com paredões em Salvador, Barra da Estiva e Mata de São João. A ação resultou na apreensão de veículos e equipamentos sonoros, além do encerramento de eventos clandestinos.

Na capital, equipes da 50ª CIPM, com apoio da Operação Silere, reforçaram o policiamento em bairros como Canabrava, Via Regional, Avenida São Rafael e Paripe. Em uma das abordagens, uma festa irregular foi encerrada e um carro com som automotivo de alto volume foi apreendido.

No interior, policiais do 24º BPM apreenderam dois veículos e equipamentos de som no povoado de Triunfo do Sincorá, em Barra da Estiva, após denúncias de perturbação do sossego. Em Bom Jesus da Lapa, as equipes impediram a realização de festas durante rondas preventivas. Já em Mata de São João, uma guarnição da 53ª CIPM recolheu um paredão na localidade de Açu da Torre, também após acionamento de moradores.

Segundo a PM, as ações fazem parte do esforço permanente para reduzir a poluição sonora e garantir a ordem pública. A corporação orienta que denúncias de som abusivo podem ser feitas pelos números 190 ou 181 (Disque-Denúncia), com garantia de anonimato.

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada