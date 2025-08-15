Acesse sua conta
Portuários entregam carta a Rui Costa contra privatização de portos da Bahia

Manifestação aconteceu nesta sexta-feira (15), em evento em Salvador com a presença do ministro da Casa Civil

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20:48

Ministro da Casa Civil Rui Costa recebe carta de representantes do setor portuário
Ministro da Casa Civil, Rui Costa, recebe carta de representantes do setor portuário Crédito: Divulgação

Trabalhadores e representantes do setor portuário baiano realizaram, na tarde desta sexta-feira (15), uma manifestação contra o projeto de concessão dos portos administrados pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), atualmente em consulta pública.

O protesto ocorreu em frente à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador, onde acontecia o Bahia Export 2025, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outras autoridades. Membros do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado da Bahia (Suport-BA) entregaram uma carta ao ministro, alertando sobre a concessão da área dos portos públicos baianos à iniciativa privada.

Segundo a categoria, o modelo de privatização apresentado pelo governo federal retira a condição de “autoridade portuária” da Codeba e reduz suas áreas de administração. A companhia administra os portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, que compõem o complexo portuário da Bahia.

Veja fotos do protesto dos portuários

Protesto de trabalhadores do setor portuário
Protesto de trabalhadores do setor portuário
Portuários protestam em frente a Fieb nesta sexta-feira (15)
1 de 3
Protesto de trabalhadores do setor portuário por Divulgação

“Eles chamaram de concessão parcial, quando na realidade é uma privatização disfarçada, porque eles retiram 75% das atribuições da autoridade portuária e passam para a concessionária”, disse Marcelo Fernandes Pereira, diretor do Suport-BA.

Eles também alegam que os investimentos propostos pela concessão, que são de R$ 1,6 bilhão nos próximos 35 anos, estão abaixo dos valores despendidos nos portos administrados pela Codeba nos últimos anos.

Segundo o Suport-BA, foram investidos R$ 1,5 bilhão na infraestrutura de Aratu-Candeias nos últimos quatro anos e cerca de R$ 850 milhões para modernização de equipamentos, com previsão de mais investimentos para os próximos anos no Porto de Salvador.

O Ministério dos Portos e Aeroportos, que conduz a audiência pública para a concessão dos portos administrados pela Codeba, foi procurado para dar um posicionamento, mas não respondeu até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.

