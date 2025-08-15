Portuários entregam carta a Rui Costa contra privatização de portos da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 20:48
Trabalhadores e representantes do setor portuário baiano realizaram, na tarde desta sexta-feira (15), uma manifestação contra o projeto de concessão dos portos administrados pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), atualmente em consulta pública.
O protesto ocorreu em frente à Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador, onde acontecia o Bahia Export 2025, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e outras autoridades. Membros do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado da Bahia (Suport-BA) entregaram uma carta ao ministro, alertando sobre a concessão da área dos portos públicos baianos à iniciativa privada.
Segundo a categoria, o modelo de privatização apresentado pelo governo federal retira a condição de “autoridade portuária” da Codeba e reduz suas áreas de administração. A companhia administra os portos de Salvador, Aratu-Candeias e Ilhéus, que compõem o complexo portuário da Bahia.
Veja fotos do protesto dos portuários
“Eles chamaram de concessão parcial, quando na realidade é uma privatização disfarçada, porque eles retiram 75% das atribuições da autoridade portuária e passam para a concessionária”, disse Marcelo Fernandes Pereira, diretor do Suport-BA.
Eles também alegam que os investimentos propostos pela concessão, que são de R$ 1,6 bilhão nos próximos 35 anos, estão abaixo dos valores despendidos nos portos administrados pela Codeba nos últimos anos.
Segundo o Suport-BA, foram investidos R$ 1,5 bilhão na infraestrutura de Aratu-Candeias nos últimos quatro anos e cerca de R$ 850 milhões para modernização de equipamentos, com previsão de mais investimentos para os próximos anos no Porto de Salvador.
O Ministério dos Portos e Aeroportos, que conduz a audiência pública para a concessão dos portos administrados pela Codeba, foi procurado para dar um posicionamento, mas não respondeu até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto.