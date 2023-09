Xanddy, Ivete, Alok, Anitta e Gil estão entre as atrações do Festival Virada Salvador

Os soteropolitanos e turistas que vão passar o Réveillon em Salvador já podem se preparar para curtir os shows que serão realizados entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, a Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, em mais uma edição do Festival Virada Salvador.



Nesta quinta-feira (21), o prefeito Bruno Reis anunciou no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, a grade completa dos cinco dias de festa, com 300 artistas espalhados pela arena que leva o nome da cantora baiana.