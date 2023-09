Rema será a primeira atração internacional do Festival Virada Salvador

Rema será 1ª atração internacional do Festival Virada. Crédito: Divulgação

O mistério finalmente acabou. O canto nigeriano Rema, que tocará no dia 30, será a primeira atração internacional a se apresentar no Festival Virada Salvador 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis no Wish Hotel da Bahia, na manhã desta quinta-feira (21), quando a grade principal completa da festa foi divulgada. Ao todo, serão 300 artistas nos cinco dias de festa.



Entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, a Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, vai receber milhares de baianos e turistas que terão a oportunidade de curtir mais de 12 horas ininterruptas de música. O evento é gratuito. Neste ano, além do palco principal, um trio elétrico instalado em frente a roda gigante receberá shows.

Rema é um cantor e rapper nigeriano. Seu maior sucesso é o hit "Calm Down", que no ano passado ganhou uma versão com a cantora Selena Gomez.

“Ano passado ainda existiam algumas incertezas em relação a pandemia e não tivemos condições de nos preparar tão bem quanto neste ano [...] Todo ano buscamos fazer algo diferente e dessa vez não será diferente", disse Bruno Reis.

Entre as atrações divulgadas estão: Xand Avião, Nattan Zé Vaqueiro, Durval Lelys, Oldodum, Parangolé, Alok, Wesley Safadão, Léo Santana, Baiana System, Nadson O Ferinha, Mari Fernandes e outros (confira a lista completa abaixo).

Ivete Sangalo, Bell Marques, Anitta e Seu Jorge já haviam sido anunciados na grade do festival. O prefeito, no entanto, guardava a sete chaves a informação de quem seria a primeira atração internacional do evento.

"Vivemos num mercado musical muito dinâmico e acompanhar essas movimentações já garante dinamismo ao conteúdo que a gente traz. Diferente do ano passado, vamos ter outros ritmos musicais envolvidos e artistas de fora", disse Pedro Tourinho, secretário de Cultura e Turismo de Salvador.

No ano passado, o Festival da Virada voltou a acontecer depois de dois anos de pandemia e reuniu mais de 2 milhões de pessoas durante os cinco dias de festa. Foram 40 shows do palco principal, além de 34 apresentações no palco Brisa. A expectativa da prefeitura é que a nova edição do evento supere as marcas inéditas do ano passado.