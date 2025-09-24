PROJETO

Prefeitura entrega mais 100 casas reformadas na Fazenda Grande do Retiro

Morar Melhor já beneficiou mais de 700 famílias no bairro e ultrapassa 60 mil em Salvador

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:53

Bruno Reis esteve na entrega Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta terça-feira (23), mais 100 casas reformadas na Fazenda Grande do Retiro pelo programa Morar Melhor. A cerimônia ocorreu na Rua Pacheco de Oliveira, conhecida como Cotovelo, e marcou a segunda etapa do projeto no bairro, que já acumula 711 famílias contempladas.

Criado há dez anos, o Morar Melhor ultrapassou a marca de 60 mil famílias beneficiadas em diferentes comunidades da capital baiana. As intervenções incluem troca de telhados, pintura, melhorias em banheiros, instalação elétrica e ventilação, entre outras obras estruturais.

Bruno Reis entrega casas reformadas 1 de 6

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis afirmou que a iniciativa será ampliada a partir de 2025. “Esse programa além de melhorar a autoestima das pessoas, de trazer dignidade, de fazer com que as pessoas tenham o seu cantinho, o seu conforto e local para descansar, também ajuda e impacta na saúde dos moradores. É por isso que nós não iremos parar”, declarou.