Ifba prorroga prazo de inscrições para 5 mil vagas de cursos técnicos; saiba como se candidatar

Inscrições terminam no dia 30 de setembro

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:22

Ifba inscreve para dois cursos superiores Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) prorrogou o prazo de inscrição para as mais de 5 mil vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio em 24 municípios para 2026. Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro, por meio de sistema online. Todos os cursos são gratuitos. Também há vagas para cursos subsequentes.

Do total de vagas, 3.566 vagas são para cursos integrados dos 24 municípios que contam com unidades de ensino do Ifba: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jaguaquara, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista.

As outras 1.730 vagas são dos cursos subsequentes e estão sendo ofertadas por 13 campi do Ifba nas seguintes cidades: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Este ano, o processo do ingresso é coordenado pela Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação CEFETMINAS), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) federal e reconhecida como fundação de apoio pelos Ministérios da Educação (MEC) e Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Cursos integrados

Cursos integrados

O processo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Ifba, tenham concluído o ensino fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano).

As inscrições já podem ser feitas, exclusivamente, via internet, e vão até o próximo dia 30. Será cobrada a taxa de inscrição para o ingresso nos cursos integrados, no valor de R$ 60. De acordo com o edital, não serão recebidos pagamentos por meio de PIX.

Estudantes que atenderem aos requisitos definidos no edital poderão solicitar a isenção total da taxa. Para auxiliar os candidatos que desejam solicitar a isenção, o edital traz um modelo para solicitar isenção da taxa de inscrição por declaração.

O período para solicitar isenção da taxa de inscrição e realizar o envio de documentos comprobatórios informados teve início nesta segunda-feira (1º) e se estende até às 23h59 do dia 19 de setembro. Os requisitos para solicitar isenção são descritos no edital específico para ingresso nos cursos integrados, disponível no site da Fundação CEFETMINAS e no Portal do Ifba.

O período para solicitar uso do nome social e enviar documentos comprobatórios, listados no edital, também foi iniciado nesta segunda-feira (1º) e termina no próximo dia 30 de setembro.

Informações sobre documentação necessária para realizar a inscrição, os cursos integrados ofertados em cada um dos campi do Ifba, os parâmetros da distribuição de vagas pela Lei de Cotas, entre outras, estão detalhadas no edital específico para ingresso nos cursos integrados, disponível no site da Fundação CEFETMINAS.

A aplicação da prova será realizada no dia 02 de novembro de 2025, conforme Edital para Ingresso de Estudantes - Cursos Integrados. As provas terão questões objetivas das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, e serão aplicadas em todas as cidades onde os cursos estão sendo ofertados.

A lista de cursos dos 24 campi do Ifba que estão ofertando vagas para cursos técnicos integrados para 2026 consta no edital.

Cursos subsequentes

O ingresso nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio em 2026 é destinado a estudantes que, até a data da sua matrícula no Ifba, tenham concluído o ensino médio (1º ao 3º ano).

A seleção dos candidatos para os cursos técnicos subsequentes para ingresso em 2026 será realizada por meio de sorteio eletrônico.

O sorteio das 1.730 vagas para os cursos subsequentes será realizado no dia 4 de novembro de 2025, ocorrerá virtualmente através de transmissão pela internet, em horário a ser estabelecido e divulgado no dia 28 de outubro de 2025, disponível no site da Fundação CEFETMINAS.

O resultado definitivo do sorteio está previsto para o dia 01 de dezembro de 2025, conforme cronograma do edital específico.

Será cobrada a taxa de inscrição para o ingresso nos cursos subsequentes no valor de R$ 60. Estudantes que atenderem aos requisitos definidos no edital poderão solicitar a isenção total da taxa. Para auxiliar os candidatos que desejam solicitar a isenção, o edital traz um modelo para solicitar isenção da taxa de inscrição por declaração.

O período para solicitar isenção da taxa de inscrição e realizar o envio de documentos comprobatórios informados no edital vai do dia 1º de setembro até o dia 19 de setembro de 2025.

A lista de cursos dos 13 campi do Ifba que estão ofertando vagas para cursos subsequentes para 2025 consta no referido edital, que está disponível no site da Fundação CEFETMINAS e no Portal do Ifba.

Para realizar a inscrição é obrigatório que o candidato tenha conta ativa de e-mail, pelo qual poderão ser realizadas comunicações e a recuperação de senha de acesso ao sistema online de inscrição, cujo link é informado no edital.