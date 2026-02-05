CLIMA

Previsão do tempo: Salvador terá sol e pancadas de chuva nesta quinta-feira (5)

Temperaturas variam entre 24°C e 31°

Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:22

Vista da cidade a partir do Farol da Barra Crédito: Shutterstock

A previsão do tempo para esta quinta-feira (5) em Salvador indica sol com aumento de nuvens ao longo da manhã e ocorrência de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve ficar aberto, com poucas nuvens, segundo o Climatempo.

As temperaturas variam entre 24 °C e 31 °C, com sensação térmica podendo chegar aos 31 °C nos períodos mais quentes do dia. A probabilidade de chuva é de 59%, com volume estimado em 3,1 milímetros.

A umidade do ar permanece elevada, em torno de 89%, característica comum do verão na capital baiana. Os ventos sopram de leste-nordeste (ENE), com velocidade média de 12 km/h.

O Índice Ultravioleta (UV) é classificado como extremo, o que exige atenção redobrada quanto à exposição prolongada ao sol. A qualidade do ar é considerada boa, e o risco de gripe e resfriado é baixo.

O sol nasce às 5h28 e se põe às 18h06. A lua está na fase cheia, e há alta probabilidade de formação de arco-íris devido à combinação de sol e chuva ao longo do dia.