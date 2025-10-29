CLIMA

Previsão do tempo: Sol predomina em Salvador nesta quarta-feira (29)

Máxima chega a 28°C

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:27

Vista aérea da Ponta do Humaitá com seu farol, capela e impressionante paisagem costeira em Salvador Crédito: Shutterstock

Depois de uma sequência de dias chuvosos, Salvador deve ter um dia de tempo firme nesta quarta-feira (29). A previsão indica sol entre poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva, em torno de 30%, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A temperatura varia entre 23°C e 28°C ao longo do dia.

Durante a manhã, o céu fica parcialmente ensolarado, com sensação térmica agradável. À tarde, o sol predomina e o calor aumenta, especialmente nas regiões mais afastadas do litoral. À noite, o clima segue estável, com ventos leves e termômetros próximos dos 26°C.

Apesar do predomínio do sol, a Codesal alerta que pancadas rápidas não estão descartadas, por conta da umidade vinda do mar. Em caso de ocorrências relacionadas ao clima, a população pode acionar o órgão pelo número 199.

Na terça-feira (28), Salvador saiu do estado de alerta máximo após as fortes chuvas da última semana. O nível de risco foi reduzido para “em observação”. “Graças a Deus tivemos dias consecutivos sem chuvas na cidade”, afirmou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

A tendência é de redução gradual da chuva até o fim da semana, com o sol ganhando força e temperaturas podendo alcançar os 31°C nos próximos dias.