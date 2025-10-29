Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Previsão do tempo: Sol predomina em Salvador nesta quarta-feira (29)

Máxima chega a 28°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 06:27

Vista aérea da Ponta do Humaitá com seu farol, capela e impressionante paisagem costeira em Salvador
Vista aérea da Ponta do Humaitá com seu farol, capela e impressionante paisagem costeira em Salvador Crédito: Shutterstock

Depois de uma sequência de dias chuvosos, Salvador deve ter um dia de tempo firme nesta quarta-feira (29). A previsão indica sol entre poucas nuvens e baixa possibilidade de chuva, em torno de 30%, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A temperatura varia entre 23°C e 28°C ao longo do dia.

Durante a manhã, o céu fica parcialmente ensolarado, com sensação térmica agradável. À tarde, o sol predomina e o calor aumenta, especialmente nas regiões mais afastadas do litoral. À noite, o clima segue estável, com ventos leves e termômetros próximos dos 26°C.

Apesar do predomínio do sol, a Codesal alerta que pancadas rápidas não estão descartadas, por conta da umidade vinda do mar. Em caso de ocorrências relacionadas ao clima, a população pode acionar o órgão pelo número 199.

Na terça-feira (28), Salvador saiu do estado de alerta máximo após as fortes chuvas da última semana. O nível de risco foi reduzido para “em observação”. “Graças a Deus tivemos dias consecutivos sem chuvas na cidade”, afirmou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

A tendência é de redução gradual da chuva até o fim da semana, com o sol ganhando força e temperaturas podendo alcançar os 31°C nos próximos dias.

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 11
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Mais recentes

Imagem - Entenda como o desvio da BR-101 está afetando quem viaja entre o sul e Salvador

Entenda como o desvio da BR-101 está afetando quem viaja entre o sul e Salvador
Imagem - Lixo espacial: entenda o que eram os clarões vistos no céu da Bahia e Sergipe

Lixo espacial: entenda o que eram os clarões vistos no céu da Bahia e Sergipe
Imagem - Buracos, lama e horas de atraso: o drama dos motoristas após interdição de ponte na BR-101

Buracos, lama e horas de atraso: o drama dos motoristas após interdição de ponte na BR-101

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada