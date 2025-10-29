Corredor atropelado por carro no CAB aguarda cirurgia para ter alta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 08:27
O corredor Edmilson Ferreira da Silva, que foi atropelado por um carro em alta velocidade no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, aguarda uma cirurgia na região da bacia para receber alta do Hospital Geral do Estado (HGE). Na semana passada, ele foi submetido a uma cirurgia na face. As informações foram confirmadas por um amigo de Edmilson, João Vitor Vilas Boas.
Carro ficou destruído após atropelar atleta no CAB e se chocar contra ônibus
O acidente ocorreu na manhã do dia 18 de outubro, quando Edmilson treinava com João Vitor. Em vídeo publicado nos stories, o amigo contou que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu o amigo. "Ainda em estado de choque com tudo que aconteceu, absorvendo as informações. Marquei para correr com um amigo hoje aqui no CAB 5h30, como de costume. A gente já estava próximo de finalizar nosso treino, quando um motorista imprudente e responsável, inconsequente, em alta velocidade, numa via de 60 km com radar, com semáforo, acabou atropelando ele, arremessando ele", iniciou.
"O carro colidiu ainda contra um ônibus no fundo do ônibus, deu perda total no carro. Totalmente irresponsável, poderia ter sido eu, ele passou a mais ou menos 2 a 3 cm de mim, de raspão e Ferreira estava atrás a uns 5 m. Perdeu muito sangue, uma situação triste", continuou.
Segundo João, Edmilson foi socorrido consciente e conseguiu mexer as pernas, apesar da grande perda de sangue. O caso será investigado pela Polícia Civil.