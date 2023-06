Programa oferece contratação para ex-estagiários em Salvador

. Crédito: Foto: Betto Jr./ Secom

O principal objetivo de um estagiário é ser contratado na empresa em que ele trabalha ou em alguma outra unidade dentro da área em que ele estuda ou atua. Para quem escolheu estagiar na administração pública há uma nova oportunidade a partir de agora. Nesta segunda-feira (12), a prefeitura de Salvador lançou o programa Nossos Talentos, através do qual são oferecidos cargos efetivos para ex-estagiários do ensino médio e do ensino superior. As primeiras 42 cadeiras já estão preenchidas.

Nara Santos, 21 anos, estava no ensino médio quando soube de uma oportunidade de estágio na prefeitura. Ela fez o processo seletivo, foi contratada e, entre março de 2020 e dezembro de 2021, atuou na Secretaria Municipal de Gestão (Semge). Ela contou que aprendeu a lidar com administração de processos eletrônicos, planilhas, licitações, questões ligadas ao patrimônio e fez contato com fornecedores.

“Estagiar na área de administração pública foi importante, porque descobri que essa é minha área. Depois que o estágio na prefeitura acabou, comecei um curso técnico em administração e vou concluir esse mês. Nesse período consegui uma vaga como jovem aprendiz na iniciativa privada, mas por conta da nomeação vou voltar para o Município. O estágio é a oportunidade do primeiro empego, e esse programa é a possibilidade de uma carreira”, afirmou.

A seleção dos 42 ex-estagiários, metade do ensino médio e metade do ensino superior, envolveu entrevistas e atividades em grupo. Segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil) participaram da seleção os estudantes que apresentaram melhor desempenho. A nomeação tem duração de dois anos e o programa será permanente, o que significar que depois desse período os atuais contratados deixam os cargos e novos ex-estagiários assumem o lugar. O prefeito lembrou que ele também começou a carreira como estagiário.

“Sou produto de programas e projetos como esse. Comecei na vida pública, em 1997, como estagiário na Câmara Municipal e não imaginava que a partir de um estágio, e depois como assessor, deputado, secretário e vice-prefeito, pudesse ter a honra de ser prefeito dessa cidade. Vejam como um estágio pode mudar a vida de uma pessoa, foi o que ocorreu com a minha vida, a partir dele foram surgindo as oportunidades”, afirmou.

Dos 42 nomeados, 20 tomaram posse na cerimônia realizada no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves. Pais e mães lotaram o espaço para registrar em fotos e vídeos as nomeações dos filhos, e alguns se emocionaram. Os outros 22 tomam posse no segundo semestre. Atualmente, a prefeitura tem cerca de mil estagiários de ensino médio e do superior atuando em todas as pastas do Município. Nomeados tomam posse no Teatro Gregório de Mattos (Foto: Divulgação Betto Jr. Secom) O programa Nossos Talentos foi instituído pela Lei Municipal 9.508/2020, e permite o acesso de profissionais que realizaram o estágio na prefeitura pelo período mínimo de um ano, e que foram desligados nos últimos dois anos, a partir da data de publicação do edital do processo seletivo no Diário Oficial do Município. É preciso já ter concluído o curso. Segundo os gestores, o principal objetivo é reter bons profissionais que passaram pela administração pública.

O programa foi concebido há alguns anos, mas não pode ser implementado antes por conta da pandemia. O próximo passo será um treinamento na Semge, e a posse em cargos comissionados nas diversas secretarias. Para conseguir um estágio no Município é preciso ficar atento às redes sociais e outros canais de comunicação da prefeitura, onde são divulgados os editais para jovem aprendiz, coordenado pelo Parque Social, e estágio.

Educação O titular da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Rodrigo Alves, lembrou que a prefeitura está com o processo seletivo em aberto para a contratação de mais 1,5 mil estagiários para atuar nas escolas de Salvador. Ele frisou que os estágios são oportunidades de primeiro emprego e possibilidades de experimentar carreiras. No caso da Educação, os jovens vão ajudar no processo de aprendizado na sala de aula.

“Eles vão agregar em um momento muito específico em que toda a sociedade precisa se unir em prol da educação. Talvez o setor da sociedade que mais tenha sofrido com a pandemia, depois da saúde, é a educação. Nossas crianças precisam de uma atenção especial e foi, por isso, que zeramos o cadastro reserva do último concurso de professores, fizemos a contratação de profissionais Reda e, agora, estamos criando esse programa de estágio específico para a educação”, afirmou.

O Programa de Apoio ao Aprendizado (Paap), através do qual os estudantes de Pedagogia, Letras, Matemática e Música estão sendo contratados, está com vagas abertas. A carga horária é de 20h e os turnos são matutino ou vespertino. É necessário que o/a estudante tenha concluído 30% da grade curricular. A inscrição é feita on-line através do portal da Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Prêmio Durante o evento a vice-prefeita e secretária de Saúde, Ana Paula Matos, lembrou que Salvador conquistou o primeiro lugar no 5° Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e ficou em terceiro no 1° Prêmio Destaque Brasil de Governança. Ela já foi presidente do Instituto de Previdência Municipal, destacou a importância do trabalho em equipe e aconselhou os novos servidores a buscar sempre fazer mais.

“Depois de sete anos vamos receber esse prêmio. A gente tinha um déficit de R$ 150 milhões por mês, hoje esse déficit não mais existe, a Previdência tem mais de R$ 300 milhões em caixa, isso aconteceu por conta do trabalho duro dos servidores”, disse.