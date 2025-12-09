TURISMO

Projeto propõe criação de Passaporte Cultural para pontos turísticos de Salvador

Material seria distribuído gratuitamente

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:37

Farol da Barra Crédito: Arquivo/CORREIO

A Câmara Municipal de Salvador recebeu uma indicação do vereador Sandro Filho (PP) propondo a criação do “Passaporte Salvador Cultural”, iniciativa que reuniria os principais atrativos turísticos da cidade em um material lúdico e educativo, inspirado em programas semelhantes já adotados em Recife (PE) e Fortaleza (CE).

Segundo o vereador, Salvador possui um dos maiores patrimônios históricos e culturais do país, com museus, igrejas, praças e centros históricos que merecem ser valorizados e divulgados. A proposta pretende incentivar a visitação, ampliar o tempo de permanência dos turistas e democratizar o acesso à cultura, já que o passaporte seria distribuído gratuitamente para visitantes e moradores.

O modelo funcionaria por meio de carimbos exclusivos disponíveis em cada ponto turístico participante, permitindo que o visitante registre simbolicamente sua passagem pelo local. A ideia é estimular o engajamento, criar memórias afetivas e reforçar a identidade cultural da cidade por meio de um design temático.

A indicação também destaca que a iniciativa pode fortalecer o comércio local – como restaurantes, lojas de artesanato e serviços de transporte – ao fomentar a circulação de turistas em diversas regiões, inclusive em áreas menos exploradas. Outro objetivo é descentralizar o fluxo de visitantes, valorizando espaços culturais além dos já tradicionais.

O documento foi apresentado em 19 de novembro na Câmara. No último dia 27, foi desginado o vereador Sidninho como relator do processo.