DISPUTA

Qual bar serve a cerveja mais gelada de Salvador?

Veja dicas de onde encontrar bebida gelada na capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 17 de maio de 2025 às 13:00

Veja dicas de onde encontrar as cervejas mais geladas de Salvador Crédito: Shutterstock

Ela tem vários apelidos. 'Capa branca’, ‘véu de noiva’, ‘canela de pedreiro’ e 'mofada' - esses são alguns dos termos presentes no dialeto de boteco para se referir àquela que pouca gente resiste: uma cerveja estupidamente gelada. Poder se no final do expediente de sexta-feira ou no almoço de domingo, faça chuva ou faça sol, ela é a mais pedida nas mesas de bar. Mas, afinal, qual deles tem a cerveja mais gelada de Salvador? >

São vários os estabelecimentos que têm como propaganda a promessa de vender a cerveja mais gelada. Alguns dos garçons até arriscam dizer que, se ela não tiver a menor temperatura possível, o cliente tem direito a não pagar. Como beber em todos os bares da cidade não é opção, o CORREIO falou com quem mais entende do assunto: baianas e baianos que batem ponto em mesa de bar quase todos os finais de semana.>

É o caso de Gabriela Seixas, 32, que mora na Pituba. Para ela, tomar a cerveja mais gelada da cidade basta apenas atravessar alguns quarteirões até o Ponte Aérea. "Desde 1992 servindo a cerveja mais gelada da Bahia", diz a propaganda do bar, e a cliente concorda. >

"Não é só porque é perto da minha casa, mas eles servem a melhor cerveja de Salvador. Meus amigos saem de lugares distantes para serem atendidos no Ponte Aérea", conta. A atmosfera de bar 'raíz', com copo americano e mesas de madeira, tornam a experiência ainda mais completa. "Já perdi as contas de quantos aniversários e celebrações fui. É um lugar diferenciado", completa. >

Até 2023, quem procurava cerveja gelada tinha como opção o DiFoca, que funcionou durante dez anos no Parque Bela Vista. O nome fazia referência justamente à bebida gelada. "Era geladíssima, uma pena que fechou, era um dos que se comparava ao PA [Ponte Aérea]. O Piauí, na Pituba, também serve cerveja muito boa", diz Vinícius, baiano que não dispensa um bar depois de uma semana cansativa. >

Outro bar lembrado por na disputa é o Bar das Putas, como é conhecido o Sol Brilhante, no Porto da Barra. "Mas depende da cerveja, não pode pedir determinada marca que não vem tão gelada", diz uma cliente fiel. Outro citado é o Paisagem do Rei, na Lapinha. Lá, além de cerveja gelada, os clientes contam com o pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos. >