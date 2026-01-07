SHOW

Rachel Reis retorna ao MAM com nova edição do Canto da Sereiona com os convidados Àttooxxá e O Kannalha

Apresentação, adiada por causa do tempo, acontece no dia 10

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:59

Rachel Reis = Crédito: Arisson Marinho

Após o adiamento provocado pelas condições climáticas, no final de novembro, o reencontro de Rachel Reis com o público de Salvador já tem nova data e chega ainda mais intenso. O show acontece este sábado (10) e promete novidades pensadas especialmente para a ocasião.

No palco, a cantora reúne os sucessos que marcaram sua trajetória com as músicas do álbum “Divina Casca”, além de celebrar o lançamento do projeto de Verão “No Seu Radinho”. A proposta é criar uma atmosfera luminosa, dançante e em sintonia direta com a energia da estação mais quente do ano.

Rachel Reis 1 de 15

A noite também será marcada por encontros inéditos. Rachel recebe Àttooxxá e O Kannalha como participações especiais, ampliando o diálogo entre o pop contemporâneo, a música urbana e as sonoridades afro-baianas que atravessam sua identidade artística. Os ingressos custam a partir de R$ 100 (meia). Compre aqui.

O evento dá continuidade ao Canto da Sereiona, que nasceu no Verão de 2025 e levou milhares de pessoas ao Museu de Arte Moderna da Bahia. A nova edição, marcada para janeiro de 2026, consolida o projeto como um dos grandes acontecimentos musicais da cidade.

Com forte ligação com o sol, o calor e o espírito do Verão, Rachel Reis retorna a um dos cenários mais emblemáticos de Salvador para celebrar sua música, seus convidados e um repertório que promete uma experiência vibrante, afetiva e memorável.

Sobre a artista

Rachel Reis lançou recentemente o álbum “Divina Casca”, que reúne participações de BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência, Nêssa e Psirico. O trabalho vem alcançando destaque nas plataformas digitais e integra uma turnê nacional que passa por grandes festivais, como The Town e o MADA, em Natal.

Entre os marcos recentes da carreira, a artista foi escolhida como embaixadora do programa EQUAL Brasil, do Spotify, no segundo trimestre de 2025. O reconhecimento ampliou sua projeção no cenário musical brasileiro e internacional e rendeu destaque nos telões da Times Square, em Nova Iorque.

SERVIÇO

Rachel Reis apresenta o Canto da Sereiona em Salvador

Data: 10 de janeiro (sábado)

Horário: 16h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM)

Endereço: Av. Lafayete Coutinho s/n - Comércio - Salvador, BA