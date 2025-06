OPERAÇÃO COMPLEXA

Resgate de homem que subiu em árvore na Base Aérea já passa de 45 horas

Sergio Rodrigo Guimarães está no local desde o início da noite desta segunda-feira (2)

Yan Inácio

Publicado em 4 de junho de 2025 às 20:14

Operação de resgate segue na noite desta quarta-feira (4) Crédito: Corpo de Bombeiros

O resgate do homem de 29 anos que está em cima de uma árvore de 5 metros na Base Aérea de Salvador já passa de cerca de 45 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 18h44 da segunda-feira (2) e segue no local na noite desta quarta (4) tentando negociar a descida do rapaz. >

A reportagem foi à Base Aérea na tarde desta quarta, mas a entrada não foi permitida pois trata-se de uma área militar, com acesso restrito a membros do exército. A vítima, Sergio Rodrigo Guimarães, foi vista andando desorientada pela região já há alguns dias. Segundo familiares, o homem é do Maranhão e estava desaparecido desde março. >

"Ele chegou a falar, mas muitas coisas sem sentido. Ele fala coisas que nós desconsideramos, porque é um surto. Esperamos que os negociadores tenham sucesso e ele desça", disse o major André Moreira, subcomandante do Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros, para a TV Bahia, na terça.>

De acordo com informações preliminares, o homem pulou a cerca da Base Aérea e subiu na árvore onde permanece desde então. Além disso, ele teria levado consigo alimentos e desceu rapidamente do local para se alimentar, tendo retornado ao topo da árvore em seguida.>