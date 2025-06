TESTE DO PEZINHO

Salvador oferece exame gratuito para identificar doenças graves em bebês

Teste pode ser feito em mais de 160 unidades de saúde

Apenas entre janeiro e março de 2025, foram realizados mais de 1,6 mil testes na capital baiana e a ação é reforçada nesta sexta-feira (6), quando é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. >

O teste do pezinho é realizado a partir da coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido, e o período ideal para sua realização é entre o 3º e o 5º dia de vida. A coleta antecipada (antes de 48 horas) pode interferir nos resultados, uma vez que o bebê ainda apresenta variações hormonais e metabólicas naturais do nascimento. Por isso, respeitar o prazo correto para o exame é essencial para garantir a eficácia do procedimento.>