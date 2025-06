LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Padrasto é preso por estuprar e obrigar enteada de 16 anos a abortar na Bahia

Crimes teriam ocorrido ao longo de oito anos

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de junho de 2025 às 19:50

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem, de 32 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (5), no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste do estado, suspeito de estuprar e obrigar a enteada a realizar dois abortos. Segundo informações da Polícia Civil, os primeiros abusos ocorreram quando a jovem tinha apenas 8 anos. >

O homem é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e aborto forçado sem o consentimento da gestante. As investigações indicam que o suspeito é padrasto da vítima, que tinha apenas 8 anos quando foi abusada pelas primeiras vezes. A jovem costumava ser ameaçada durante a prática criminosa.>

A vítima tem, atualmente, 16 anos e chegou a engravidar duas vezes em 2024 em decorrência dos abusos. Nos dois casos o suspeito a forçou a ingerir medicamentos abortivos para descontinuar a gestação. >

As investigações são conduzidas pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) de Luís Eduardo Magalhães. De acordo com a delegada Luara Gabriela, os elementos reunidos ao longo da apuração possibilitaram o pedido de prisão temporária do suspeito, que está custodiado à disposição do Poder Judiciário.>