ALTA GASTRONOMIA

Restaurante tradicional de Salvador anuncia abertura de nova unidade

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe terá operação inédita no Shopping Paralela

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de maio de 2026 às 21:47

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela Crédito: Divulgação

O Shopping Paralela está prestes a receber uma nova unidade do restaurante Abdul – Cozinha Árabe. Com previsão de abertura para o mês de junho, o empreendimento terá um cardápio diversificado, reunindo buffet a quilo e à la carte, além dos tradicionais salgados, sanduíches árabes e sobremesas.



A nova unidade vai gerar cerca de 20 empregos diretos e terá capacidade para atender até 50 clientes simultaneamente. O espaço contará com um projeto arquitetônico mais moderno e sofisticado, incluindo uma vitrine especial para exposição dos salgados árabes, um dos grandes símbolos do Abdul, que já acumula 23 anos de história.

Restaurante Abdul - Cozinha Árabe no Shopping Paralela 1 de 13

A unidade ficará localizada no piso L2, ao lado do restaurante Oliva.

Além do cardápio diversificado, outra aposta será o happy hour com buffet de mini salgados, como esfihas variadas, quibe e bolinho de cordeiro.

“Teremos um happy hour com chopp, buffet temático árabe e toda a qualidade já conhecida pelos clientes que frequentam a nossa unidade do Aeroporto de Salvador. Além disso, vamos oferecer pratos executivos à la carte e pratos infantis, ampliando ainda mais o perfil de atendimento para as famílias que frequentam o Shopping Paralela”, destaca Aleci Prado Junior, CEO do Abdul.