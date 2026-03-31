SALVADOR

Retratação por uso de imagem

Imagem foi utilizada na reportagem intitulada “CORREIO FOLIA: Leitores escolhem 'Carol', de Escandurras, como música do Carnaval de 2023”

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:23

O Jornal Correio utilizou uma imagem de autoria de Eder dos Santos Nunes na reportagem intitulada 'CORREIO FOLIA: Leitores escolhem 'Carol', de Escandurras, como música do Carnaval de 2023”, veiculada no dia 22 de fevereiro de 2023.

A fotografia foi publicada sem a devida autorização do autor e sem a correta atribuição de crédito, em desacordo com as normas de direitos autorais. O conteúdo foi devidamente corrigido, e a imagem em questão já foi removida.