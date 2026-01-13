Saiba qual a previsão do tempo para a Lavagem do Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:42
A tradicional Lavagem das Escadarias do Santuário do Senhor do Bonfim, na Bahia, acontece nesta quinta-feira (15). O trajeto entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim, deve reunir uma variada programação de festas e atividades. Ao longo do dia, as chances de chuva são de 50%.
Confira a previsão do tempo da semana inteira
De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C. Os ventos se mantêm com velocidade moderada, podendo chegar a até 24 km/h.
Ao longo de toda a semana, a presença de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo firme, com predomínio de sol na maior parte dos dias. Ainda assim, ventos úmidos podem favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas pontuais.