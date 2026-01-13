FESTA TRADICIONAL

Saiba qual a previsão do tempo para a Lavagem do Bonfim

Temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C

A tradicional Lavagem das Escadarias do Santuário do Senhor do Bonfim, na Bahia, acontece nesta quinta-feira (15). O trajeto entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim, deve reunir uma variada programação de festas e atividades. Ao longo do dia, as chances de chuva são de 50%.

De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C. Os ventos se mantêm com velocidade moderada, podendo chegar a até 24 km/h.