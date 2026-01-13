Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual a previsão do tempo para a Lavagem do Bonfim

Temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 21:42

Lavagem do Senhor do Bonfim
Lavagem do Senhor do Bonfim Crédito: Nara Gentil/CORREIO

A tradicional Lavagem das Escadarias do Santuário do Senhor do Bonfim, na Bahia, acontece nesta quinta-feira (15). O trajeto entre a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e a Colina Sagrada, no Bonfim, deve reunir uma variada programação de festas e atividades. Ao longo do dia, as chances de chuva são de 50%.

Confira a previsão do tempo da semana inteira

Previsão do tempo por Reprodução
Previsão do tempo por Reprodução
Previsão do tempo por Reprodução
1 de 3
Previsão do tempo por Reprodução

De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a temperatura deve variar entre 22 °C e 33 °C. Os ventos se mantêm com velocidade moderada, podendo chegar a até 24 km/h. 

Ao longo de toda a semana, a presença de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo firme, com predomínio de sol na maior parte dos dias. Ainda assim, ventos úmidos podem favorecer o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas pontuais.

Mais recentes

Imagem - Associação Comercial da Bahia é homenageada durante novena do Senhor do Bonfim

Associação Comercial da Bahia é homenageada durante novena do Senhor do Bonfim
Imagem - Bicho-preguiça é resgatado em bairro nobre de Salvador

Bicho-preguiça é resgatado em bairro nobre de Salvador
Imagem - Bares populares do Santo Antônio Além do Carmo ficam destruídos após incêndio: 'Perdi tudo'

Bares populares do Santo Antônio Além do Carmo ficam destruídos após incêndio: 'Perdi tudo'

MAIS LIDAS

Imagem - Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia
01

Servidora pública morre à espera de regulação na Bahia

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
02

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)
03

Resultado da Lotofácil 3586, desta terça-feira (13)

Imagem - Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'
04

Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'