Saiba quem ganhou os R$ 100 mil da Nota Premiada no sorteio de outubro

Ao todo foram 59 ganhadores na capital e 32 no interior

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 15:59

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

A edição de outubro do sorteio da Nota Premiada Bahia contemplou 59 moradores de Salvador e 32 do interior, reunindo vencedores de 23 cidades. A ganhadora do prêmio de R$ 100 mil é da capital baiana. Ao todo, as 90 premiações de R$ 10 mil e uma de R$ 100 mil somam R$ 1 milhão. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), gestora da Nota Premiada. Veja na galeria abaixo a lista dos ganhadores.

A relação completa dos ganhadores do mês pode ser conferida no site da campanha, no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter. A Nota Premiada conta atualmente com mais de 876 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 6.415 pessoas, das quais 3.847 moram na capital, 2.564 no interior e quatro fora do estado. 

Veja quem foram os ganhadores da Nota Premiada em outubro por Reprodução

Os prêmios para moradores do interior da Bahia foram distribuídos entre participantes de 22 municípios. As cidades com maior número de ganhadores foram Vitória da Conquista, com 6, Feira de Santana, com quatro, e Simões Filho, com três. Completam a lista, com um contemplado cada, outros 19 municípios: Alagoinhas, Aratuípe, Camaçari, Campo Formoso, Candeias, Conceição do Coité, Cruz das Almas, Dias D´Ávila, Eunápolis, Ilhéus, Itabuna, Lamarão, Lauro de Freitas, Livramento de Nossa Senhora, Muniz Ferreira, Nazaré, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e preencher um formulário simples. No momento do cadastro, devem ser escolhidas até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Após o cadastro, ao incluir o CPF nas notas, o participante estará concorrendo aos sorteios e também ajudando as instituições por ele escolhidas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, que conta com 545 instituições ativas.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses para as entidades do Sua Nota é um Show de Solidariedade. O valor distribuído entre as filantrópicas a cada quatro meses é de R$ 5 milhões. Desde o início da campanha Nota Premiada Bahia, em 2018, o valor total em prêmios distribuídos para as instituições vinculadas ao programa Sua Nota é um Show de Solidariedade já soma R$ 83 milhões.

