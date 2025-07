ECONOMIA

Salvador mantém liderança em geração de emprego no Nordeste e pula para a 3ª posição no Brasil

Setor de serviços impulsiona novos vínculos formais, segundo especialista

Salvador consolidou sua posição como uma das capitais que mais geram emprego formal no Brasil em 2025. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na última segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a capital baiana manteve a liderança regional no Nordeste e subiu uma posição no ranking nacional, alcançando o 3º lugar entre todas as capitais brasileiras no acumulado de janeiro a maio deste ano. >