DE 20 A 25 DE MAIO

Semana Geek agita shopping de Salvador, com prêmios em dinheiro

Programação inclui concurso de fantasia, Quiz Geek, bate-papo, campeonatos de Valorant e Fifa, além de espaço freeplay no Bela Vista

Tharsila Prates

Publicado em 16 de maio de 2025 às 17:57

Shopping Bela Vista realiza a Semana Geek de 20 a 25 de maio Crédito: Divulgação

Heróis, vilões, gamers e fãs da cultura pop têm encontro marcado na Semana Geek do Shopping Bela Vista. De 20 a 25 de maio, o evento toma conta da Praça de Alimentação com uma programação gratuita que inclui concursos, torneios, interações e experiências para todas as idades. >

O destaque do evento será no sábado (25), com o Concurso Cosplay, a partir das 16h. O concurso contará com desfiles de fantasias criativas e performances inspiradas em personagens de animes, quadrinhos, séries e games. Os vencedores levarão R$ 500 e troféu (1º lugar), R$ 300 e medalha (2º lugar) e R$ 200 e medalha (3º lugar).>

Além disso, a programação inclui o Quiz Geek, que acontecerá no sábado às 15h e no domingo às 13h, com distribuição de brindes para os vencedores. Também haverá bate-papo temático no domingo, às 14h.>

A Semana Geek contará ainda com o espaço freeplay, que estará disponível todos os dias do evento, de terça a domingo, das 13h às 18h, com diversos jogos à disposição dos participantes.>

No universo dos games, o torneio de Valorant acontecerá de terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e no domingo, das 13h às 22h, na Praça de Alimentação. As partidas premiarão os melhores jogadores com R$ 500, troféu e medalha (1º lugar) e R$ 200 (2º lugar). >

No sábado (25), será realizado também o Campeonato de Fifa, das 13h às 17h, na Praça de Alimentação. Os vencedores levarão R$ 400 e troféu (1º lugar), R$ 200 e medalha (2º lugar) e R$ 100 e medalha (3º lugar).>

“A comunidade geek é uma parte importante do nosso público, e o Bela Vista tem o compromisso de abraçá-la com uma programação especial e diversas ações ao longo do ano. Além disso, contamos com um mix de lojas que oferece uma variedade de produtos voltados para esse universo, reforçando nosso papel como ponto de encontro para quem é apaixonado por cultura pop, games, animes e tudo que faz parte desse mundo”, diz Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.>

Serviço:>

Semana Geek – Shopping Bela Vista>

Período: 20 a 25 de maio>

Local: Praça de Alimentação>

Programação:>

● Concurso Cosplay>

Data: Sábado (25/05)>

Horário: a partir das 16h>

Link para inscrição: Cosplay - Inscrição>

● Quiz Geek>

Data: Sábado (25/05), às 15h | Domingo (26/05), às 13h>

Link para inscrição: Quiz Geek - Inscrição>

● Bate-papo Temático>

Data: Domingo (26/05)>

Horário: 14h>

Link para inscrição: Bate-papo - Inscrição>

● Freeplay>

Datas: De terça a domingo (20 a 25 de maio)>

Horário: Das 13h às 18h>

Não há necessidade de inscrição>

● Torneio de Valorant>

Datas: De terça a sexta-feira (20 a 24 de maio)>

Horário: Das 18h às 22h>

Data: Domingo, 25 de maio>

Horário: Das 13h às 22h>

Link para inscrição: Valorant - Inscrição>

● Campeonato de FIFA>

Data: Sábado (25/05)>

Horário: Das 13h às 17h>