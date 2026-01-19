Acesse sua conta
Suspeito de matar filho de investigador da polícia em Salvador é preso em aeroporto

Crime foi cometido em junho de 2025, no Lobato

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:44

Júlio Cezar Santana Brazil Filho
Júlio Cezar Santana Brazil Filho Crédito: Arquivo pessoal

Foi preso neste domingo (18) o homem suspeito de matar o filho de um investigador no bairro do Lobato, em Salvador. Ele foi capturado no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, momentos após desembarcar de um voo com origem em Lisboa, capital de Portugal.

Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido identificado e localizado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que solicitaram a prisão ao Poder Judiciário. A Justiça baiana expediu, então, um mandado de prisão temporária, que foi cumprido neste domingo.

Filho de investigador foi morto a tiros

Júlio Cezar Santana Brazil Filho também atuava como motorista de aplicativo
Júlio Cezar Santana Brazil Filho foi morto a tiros
Crime ocorreu na Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, em junho de 2025
O investigado foi localizado no Aeroporto Internacional de Confins, no estado de Minas Gerais
1 de 4
Júlio Cezar Santana Brazil Filho também atuava como motorista de aplicativo por Arquivo pessoal

O crime foi cometido no dia 27 de junho de 2025. A vítima foi identificada como Júlio César Santana Brazil Filho, de 40 anos. Ele foi morto a tiros, e o corpo foi encontrado no chão, sem sinais vitais, na região da Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Avenida Suburbana. De acordo com informações da TV Bahia, Júlio era motorista de aplicativo e filho de um investigador da Polícia Civil.

Após a expedição do mandado de prisão, os dados do suspeito foram inseridos na Difusão Vermelha (Red Notice) da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mecanismo que permite o compartilhamento de informações sobre foragidos internacionais.

O homem foi preso por policiais federais no aeroporto, que constataram o mandado expedido pela Vara do Júri de Salvador, e permanece custodiado, aguardando transferência para a capital baiana.

