Suspeito de matar filho de investigador da polícia em Salvador é preso em aeroporto

Crime foi cometido em junho de 2025, no Lobato

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:44

Foi preso neste domingo (18) o homem suspeito de matar o filho de um investigador no bairro do Lobato, em Salvador. Ele foi capturado no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, momentos após desembarcar de um voo com origem em Lisboa, capital de Portugal.



Segundo a Polícia Civil, o homem já havia sido identificado e localizado por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que solicitaram a prisão ao Poder Judiciário. A Justiça baiana expediu, então, um mandado de prisão temporária, que foi cumprido neste domingo.

O crime foi cometido no dia 27 de junho de 2025. A vítima foi identificada como Júlio César Santana Brazil Filho, de 40 anos. Ele foi morto a tiros, e o corpo foi encontrado no chão, sem sinais vitais, na região da Avenida Afrânio Peixoto, popularmente conhecida como Avenida Suburbana. De acordo com informações da TV Bahia, Júlio era motorista de aplicativo e filho de um investigador da Polícia Civil.

Após a expedição do mandado de prisão, os dados do suspeito foram inseridos na Difusão Vermelha (Red Notice) da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), mecanismo que permite o compartilhamento de informações sobre foragidos internacionais.