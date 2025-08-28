Suspeito faz família refém em Salvador ao tentar resistir a abordagem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:29
Dois irmãos, de 24 e 29 anos, foram presos nesta quinta-feira (28) durante operação da Polícia Civil da Bahia que investigava crimes de sequestro, extorsão e receptação de veículos. Durante a ação, as equipes localizaram drogas e um imóvel utilizado como desmanche de motocicletas roubadas no bairro de São Gonçalo do Retiro.
O mais jovem resistiu à prisão e manteve uma família refém, chegando a imobilizar uma das vítimas durante a tentativa de fuga. Após negociação, ele foi contido e preso, sendo apreendidos com ele 43 pinos de cocaína, quatro celulares e uma balança de precisão. O irmão mais velho foi detido em flagrante.
Irmãos presos em desmanche de motos
No imóvel utilizado como desmanche, as equipes encontraram motocicletas desmontadas, motores e peças com restrição de furto e roubo, além de uma motocicleta com sinais de adulteração. Um terceiro suspeito, que atuava como olheiro, conseguiu fugir.
Os irmãos foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. As motocicletas recuperadas passarão por perícia e serão devolvidas aos donos.
A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia Antissequestro (DAS) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).