Suspeito faz família refém em Salvador ao tentar resistir a abordagem

Ele e o irmão foram localizados com drogas em um desmanche de motocicletas

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:29

Polícia Civil prende irmãos em desmanche de motos
Polícia Civil prende irmãos em desmanche de motos na capital baiana Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

Dois irmãos, de 24 e 29 anos, foram presos nesta quinta-feira (28) durante operação da Polícia Civil da Bahia que investigava crimes de sequestro, extorsão e receptação de veículos. Durante a ação, as equipes localizaram drogas e um imóvel utilizado como desmanche de motocicletas roubadas no bairro de São Gonçalo do Retiro.

O mais jovem resistiu à prisão e manteve uma família refém, chegando a imobilizar uma das vítimas durante a tentativa de fuga. Após negociação, ele foi contido e preso, sendo apreendidos com ele 43 pinos de cocaína, quatro celulares e uma balança de precisão. O irmão mais velho foi detido em flagrante.

Irmãos presos em desmanche de motos

Equipes localizaram drogas e um imóvel utilizado como desmanche de motocicletas roubadas no bairro São Gonçalo do Retiro por Divulgação/ Ascom PCBA
Policiais encontraram motocicletas desmontadas, motores e peças com restrição de furto e roubo, além de uma motocicleta com sinais de adulteração por Divulgação/ Ascom PCBA
Com os suspeitos foram localizadas drogas por Divulgação/ Ascom PCBA
Os irmãos foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos por Divulgação/ Ascom PCBA
Um terceiro suspeito, que atuava como olheiro, conseguiu fugir por Divulgação/ Ascom PCBA
1 de 5
Equipes localizaram drogas e um imóvel utilizado como desmanche de motocicletas roubadas no bairro São Gonçalo do Retiro por Divulgação/ Ascom PCBA

No imóvel utilizado como desmanche, as equipes encontraram motocicletas desmontadas, motores e peças com restrição de furto e roubo, além de uma motocicleta com sinais de adulteração. Um terceiro suspeito, que atuava como olheiro, conseguiu fugir.

Os irmãos foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. As motocicletas recuperadas passarão por perícia e serão devolvidas aos donos.

A operação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia Antissequestro (DAS) e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

