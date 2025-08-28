PRISÃO

Suspeito faz família refém em Salvador ao tentar resistir a abordagem

Ele e o irmão foram localizados com drogas em um desmanche de motocicletas

Tharsila Prates

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 20:29

Polícia Civil prende irmãos em desmanche de motos na capital baiana Crédito: Divulgação/ Ascom PCBA

Dois irmãos, de 24 e 29 anos, foram presos nesta quinta-feira (28) durante operação da Polícia Civil da Bahia que investigava crimes de sequestro, extorsão e receptação de veículos. Durante a ação, as equipes localizaram drogas e um imóvel utilizado como desmanche de motocicletas roubadas no bairro de São Gonçalo do Retiro.

O mais jovem resistiu à prisão e manteve uma família refém, chegando a imobilizar uma das vítimas durante a tentativa de fuga. Após negociação, ele foi contido e preso, sendo apreendidos com ele 43 pinos de cocaína, quatro celulares e uma balança de precisão. O irmão mais velho foi detido em flagrante.

No imóvel utilizado como desmanche, as equipes encontraram motocicletas desmontadas, motores e peças com restrição de furto e roubo, além de uma motocicleta com sinais de adulteração. Um terceiro suspeito, que atuava como olheiro, conseguiu fugir.

Os irmãos foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos. As motocicletas recuperadas passarão por perícia e serão devolvidas aos donos.