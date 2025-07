EVENTO

Talk com Paulo Borges na Casacor Bahia abre programação de 50 anos do Shopping da Bahia

Conversa foi mediada por Magali Santana

Carol Neves

Publicado em 17 de julho de 2025 às 09:41

Paulo Borges Crédito: Gustavo Zylbersztajn

O fundador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, foi o protagonista de um bate-papo exclusivo no Lounge Corporativo do Shopping da Bahia, dentro da Casacor Bahia. A conversa foi mediada por Magali Santana, diretora da marca no estado, e abordou as conexões entre moda e arquitetura, dois universos que frequentemente se cruzam por meio da estética, da criação e do olhar sobre o tempo.>

O evento, reservado apenas para convidados, aconteceu em um dos espaços mais emblemáticos da mostra deste ano. Assinado pela arquiteta Tatiana Campos Melo, o lounge é o único ambiente com vista direta para a área de eventos e foi criado em homenagem aos 50 anos do Shopping da Bahia. A proposta mistura arte, memória e transformação, com elementos visuais que celebram a trajetória do centro de compras desde sua inauguração.>

No espaço, obras do artista baiano Juracy Dórea se encontram com fotografias históricas que mostram a evolução do shopping e sua importância para a cidade. A combinação de formas e cores escolhidas pela arquiteta dá ao ambiente uma identidade própria, alinhada ao tema da edição da Casacor e às comemorações do SDB.>