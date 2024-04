SERVIÇO

Travessia Ribeira-Plataforma e Elevador do Taboão retomam funcionamento nesta terça (9)

Foi retomada na manhã desta terça (9) as operações da Travessia Ribeira Plataforma e no Elevador do Taboão. Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) identificaram que os modais tinham condições para um retorno seguro dos serviços. Os agentes seguem monitorando as condições de segurança dos equipamentos.