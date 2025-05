MAR AGITADO

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa mais uma vez por causa do mau tempo

Serviço não tem previsão de retorno neste sábado (17)

A Travessia Salvador-Mar Grande, que havia retomado as operações na última sexta-feira (16) após dois dias de inatividade, voltou a ser suspensa por causa do mau tempo. A medida também afetou as viagens diretas entre Salvador e Morro de São Paulo, assim como as operações das escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. >