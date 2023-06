Ufba inaugura Hospital Dia no Canela com capacidade para 600 cirurgias mensais

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia (Hupes-Ufba) inaugurou, nesta terça-feira (13), a primeira unidade de Hospital Dia da instituição. Uma ala de procedimentos de média e baixa complexidade que vai oferecer cerca de 600 cirurgias e 800 exames para pacientes que serão regulados pelas unidades de saúde da rede municipal de atendimento em Salvador.



Serão cinco salas para procedimentos cirúrgicos de especialidades como ginecologia, ortopedia, vascular e plástica. Já entre os exames disponíveis estão endoscopia, colonoscopia, phmetria, broncospia, ecocardiograma transeofágico, histeroscopia e manometria. Serviços que dão a Hupes a possibilidade de atuação em uma área que, até então, não existia no equipamento de atendimento da Ufba. (Foto: Arisson Marinho/CORREIO) Ao menos, é isso que destaca José Válber Menezes, superintendente do hospital. "O Hospital Dia não é comum em hospitais públicos. É uma estrutura para atender pessoas que vêm, fazem o procedimento e vão para casa, sem internamento. Com isso, mais que dobramos as cirurgias feitas aqui e damos vazão aos procedimentos de baixa e média complexidade que, até então, não fazíamos", explica o superintendente.