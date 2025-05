NO SHOPPING BARRA

Últimos dias da exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas têm meia-entrada para todos

Com mais de 35 mil visitantes em Salvador, espetáculo tem ação promocional Todo Mundo Paga Meia com lote já disponível no site oficial

Tharsila Prates

Publicado em 20 de maio de 2025 às 17:54

Exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas Crédito: Divulgação

A exposição imersiva Van Gogh & Impressionistas, no Shopping Barra, entra nos seus últimos dias com uma promoção especial: Todo Mundo Paga Meia. A ação exclusiva é uma oportunidade para ver as obras de um dos maiores gênios das artes plásticas em superprojeções em 360º e recursos tecnológicos de videografismo de última geração. O evento já atraiu 35 mil pessoas em Salvador.>

O lote promocional com ingressos limitados já foi liberado para a compra no site oficial do evento.>

“A edição de Van Gogh & Impressionistas do Shopping Barra inaugura um formato inédito da exposição no Brasil. O visitante se emociona com as projeções grandiosas, musicalidade surpreendente e espaços instagramáveis que tornam o momento ainda mais rico e inesquecível. Para receber o espetáculo, o Shopping Barra lançou um espaço inédito para eventos, com mais de 600 m², no estacionamento G2 Oeste, que vai fomentar ainda mais projetos e ações culturais do estado”, destaca a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.>

Van Gogh & Impressionistas já teve mais de 800 mil visitantes no país e tem alcançado números expressivos entre os baianos, reforçando a parceria entre o Shopping Barra e a Lightland, produtora nacional da exposição. “O público de Salvador abraçou o evento antes mesmo da estreia, com entusiasmo impressionante. Com o lançamento da promoção, a nossa expectativa é de duplicar esse número até o final desta temporada que já está nos seus últimos dias”, ressalta o idealizador do evento e CEO da produtora Lightland, Davi Telles.>

Exibidas em tamanhos enormes, cobrindo paredes e chão, as criações do artista holandês surgem repletas de movimentos e efeitos especiais, embaladas por trilha sonora elaborada por sonoplastas e musicoterapeutas. O passeio começa no foyer, idealizado a partir de referências de estações de trem francesas do século XIX, que oferece ao público um ambiente interativo, através de um totem com telas de Van Gogh; e uma cabine 360º, que transforma os registros de vídeos em memórias especiais aos visitantes.>

No labirinto instagramável, os corredores temáticos de obras do artista e instalações luminosas são cenários para selfie. O ápice da visitação é a chegada ao atelier com as superprojeções. Ao fim, o público encontra uma mega estátua de Van Gogh com luzes, além da loja de souvenirs temáticos, com itens colecionáveis para os apaixonados pelas artes. >

Serviço:>

O quê: Últimos dias de Van Gogh & Impressionistas no Shopping Barra - Promoção Todo Mundo Paga Meia!>

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às segundas-feiras.>

Horários:>

Terça a sábado: das 9h às 22h (último horário de entrada às 21h);>

Domingos e feriados: das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h).>

Local: Shopping Barra, estacionamento G2 Oeste.>

Quanto custa:>

Terça a sexta - diurno: R$ 30 meia-entrada>

Terça a sexta - noturno: R$ 35 meia-entrada>

Final de semana e feriados: R$ 45 meia-entrada>

Gratuito para crianças até 4 anos.>