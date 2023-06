Um dos maiores traficantes da Bahia, Ravengar morre aos 70 anos

Conhecido como Ravengar, Raimundo Alves de Souza morreu nesta quinta-feira (8), aos 70 anos, de acordo com informações da TV Bahia. Ele estava internado no Hospital Geral Ernesto Simões Filho. De acordo com informações, o ex-traficante sofria com as consequências do diabetes.



Apontado como maior traficante de cocaína da Bahia, Ravengar comandou por muito tempo o tráfico de drogas no Morro do Águia, no Retiro, e foi preso no distrito de Monte Gordo, em Camaçari, no Litoral Norte.