EDUCAÇÃO

Universidade SENAI CIMATEC passa a sediar escritório da EducationUSA em Salvador

Nova unidade amplia o acesso gratuito a informações oficiais para estudantes interessados em cursos e programas acadêmicos nos Estados Unidos

Millena Marques

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16:30

Universidade SENAI CIMATEC passa a sediar escritório da EducationUSA em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador ganhou um novo ponto de apoio para quem deseja estudar nos Estados Unidos. A Universidade SENAI CIMATEC inaugurou, na última quarta-feira (27), um escritório da EducationUSA em sua sede, fortalecendo a oferta de orientação acadêmica oficial para estudantes e profissionais interessados em oportunidades de formação internacional.

A cerimônia de inauguração reuniu representantes da diplomacia norte-americana e da instituição baiana, entre eles o cônsul-geral dos Estados Unidos para Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo, Ryan Rowlands, além da diretora da Seção de Diplomacia Pública do Consulado dos EUA, Christina Tilghman.

A nova unidade representa um marco para a EducationUSA na Bahia. Além de ampliar o acesso gratuito a informações sobre programas de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos de curta duração nos Estados Unidos, o espaço se torna o primeiro centro da rede instalado em uma instituição do SENAI em todo o país. A iniciativa reforça a conexão entre educação, inovação e internacionalização acadêmica.

Durante o evento, Ryan Rowlands destacou a relevância da parceria e o papel desempenhado pelo SENAI CIMATEC em áreas estratégicas ligadas à ciência e tecnologia.

“Hoje é um dia histórico. Este é o primeiro centro de orientação do EducationUSA em uma instituição SENAI, um marco que sinaliza algo poderoso: nossa crença compartilhada de que a educação é a base do progresso, da prosperidade e da parceria. Acreditamos que a educação em STEM e a inovação são os motores do crescimento econômico e do avanço tecnológico. E os avanços que estão acontecendo aqui no SENAI CIMATEC, em computação quântica, inteligência artificial, manufatura avançada, biotecnologia, são a prova do que é possível quando o talento encontra a oportunidade”, afirmou.

Para a vice-reitora da Universidade SENAI CIMATEC, Josiane Dantas, a chegada da EducationUSA amplia as possibilidades de formação internacional e fortalece a estratégia de inserção global da instituição.

“A inauguração deste escritório representa mais um passo importante na consolidação do CIMATEC como uma instituição conectada globalmente. Essa parceria amplia o acesso dos nossos estudantes e da comunidade às oportunidades internacionais de formação, pesquisa e inovação, fortalecendo a troca de conhecimento e o desenvolvimento de talentos preparados para os desafios globais”, ressaltou.

A EducationUSA é uma rede vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos e atua como fonte oficial de informações para quem pretende estudar no país. Atualmente, o programa conta com mais de 40 centros de orientação distribuídos pelo Brasil.