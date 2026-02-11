Acesse sua conta
Vai chover! Confira previsão do tempo em Salvador nesta quarta (11)

Capital baiana terá pancadas rápidas ao longo do dia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:17

Dia de chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá um dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira nesta quarta-feira (11). As pancadas devem ocorrer principalmente durante a manhã e a tarde, enquanto à noite o tempo fica mais estável, com apenas variação de nebulosidade, segundo o Climatempo.

A temperatura varia entre 24 °C e 31 °C, com sensação de calor moderado. O volume de chuva previsto é de cerca de 5 mm, com 80% de chance de ocorrência. Os ventos sopram com velocidade média de 14 km/h.

A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 63% e 88%. O sol nasce às 5h31 e se põe às 18h05. A combinação de sol e chuva aumenta a probabilidade de formação de arco-íris em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Previsão do Tempo

