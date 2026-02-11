CLIMA

Vai chover! Confira previsão do tempo em Salvador nesta quarta (11)

Capital baiana terá pancadas rápidas ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:17

Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Salvador terá um dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira nesta quarta-feira (11). As pancadas devem ocorrer principalmente durante a manhã e a tarde, enquanto à noite o tempo fica mais estável, com apenas variação de nebulosidade, segundo o Climatempo.

A temperatura varia entre 24 °C e 31 °C, com sensação de calor moderado. O volume de chuva previsto é de cerca de 5 mm, com 80% de chance de ocorrência. Os ventos sopram com velocidade média de 14 km/h.

A umidade relativa do ar permanece elevada, oscilando entre 63% e 88%. O sol nasce às 5h31 e se põe às 18h05. A combinação de sol e chuva aumenta a probabilidade de formação de arco-íris em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.