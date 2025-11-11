Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ventos ultrapassam a previsão e atingem 43 km/h em Salvador

Cidade enfrenta frente fria até a próxima quinta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:08

Rajadas de vento no Farol da Barra
Rajadas de vento no Farol da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Com a nova frente fria que passa pela Bahia, deixando o tempo instável em Salvador, a previsão apontava a presença de ventos de até 38 km/h. Nesta terça-feira (11), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou velocidades maiores em ao menos três pontos da cidade. A maior intensidade foi registrada no bairro da Barra, na Vila Naval.

Além disso, a Ilha de Bom Jesus dos Passos também registrou velocidade mais alta, com ventos de até 42,8 km/h. O terceiro ponto também fica na Barra, na boia meteorológica, que marcou 41,8 km/h.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.

Saiba quais foram os bairros em que mais choveu

Bairros de Salvador em que mais choveu

Registro de chuva em Salvador por Reprodução
Registro de chuva em Salvador por Reprodução
Registro de chuva em Salvador por Reprodução
Registro de chuva em Salvador por Reprodução
1 de 4
Registro de chuva em Salvador por Reprodução

Previsão do tempo

Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).

A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.

Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.

O sábado (15) e o domingo (16) devem ser de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.

Tags:

Bahia Salvador Chuvas

Mais recentes

Imagem - Funcionária ferida após carro invadir padaria na Graça recebe alta médica

Funcionária ferida após carro invadir padaria na Graça recebe alta médica
Imagem - Documentário sobre São Lázaro dá voz a moradores após conflito com Ufba

Documentário sobre São Lázaro dá voz a moradores após conflito com Ufba
Imagem - Reportagem do CORREIO é finalista de prêmio do TJ-BA

Reportagem do CORREIO é finalista de prêmio do TJ-BA

MAIS LIDAS

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
01

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Imagem - Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça
02

Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
03

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace
04

Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace