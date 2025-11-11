Ventos ultrapassam a previsão e atingem 43 km/h em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 22:08
Com a nova frente fria que passa pela Bahia, deixando o tempo instável em Salvador, a previsão apontava a presença de ventos de até 38 km/h. Nesta terça-feira (11), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou velocidades maiores em ao menos três pontos da cidade. A maior intensidade foi registrada no bairro da Barra, na Vila Naval.
Além disso, a Ilha de Bom Jesus dos Passos também registrou velocidade mais alta, com ventos de até 42,8 km/h. O terceiro ponto também fica na Barra, na boia meteorológica, que marcou 41,8 km/h.
De acordo com o Climatempo, a frente fria se formou no Sul do Brasil e vem avançando pelo Sudeste. O fenômeno está associado a um ciclone extratropical sobre o oceano, que já se afastou completamente para alto-mar. A frente fria, no entanto, continua ativa entre Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, mantendo essas regiões em alerta para chuvas intensas.
Nesta quarta-feira (12), o tempo permanece chuvoso, com os termômetros indicando temperaturas mais baixas, que variam entre 21 °C (mínima) e 25 °C (máxima).
A umidade relativa do ar deve permanecer em torno de 90% na quinta-feira (13), mas os ventos perdem força e chegam, no máximo, a 23 km/h. A temperatura varia entre 21 °C e 28 °C.
Na sexta-feira (14), a previsão é de trégua nas chuvas, com a umidade caindo para cerca de 70% e a temperatura variando entre 22 °C (mínima) e 31 °C (máxima). Os ventos, no entanto, permanecem moderados, com velocidade máxima de 23 km/h.
O sábado (15) e o domingo (16) devem ser de tempo firme, com probabilidade de chuva em torno de 10%. A temperatura varia entre 23 °C e 31 °C. No domingo, a velocidade dos ventos pode voltar a aumentar, atingindo até 28 km/h.