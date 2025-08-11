TÁ DANDO ONDA

VÍDEO: pinguim é flagrado nadando em praia no Rio Vermelho

Encontro aconteceu no domingo (10)

Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:53

Pinguim é flagrado nadando em praia no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Salvador virou Antártida? É que um pinguim foi flagrado nadando nas águas do Rio Vermelho, na capital baiana, no domingo (10). A ave aparece em um vídeo gravado por um mergulhador: "Não precisa ir para o Polo Norte para ver um pinguim", brinca o homem.

No vídeo, o animal está sozinho e aparentemente cansado. A suspeita é de que ele teria se perdido e desviado da rota do seu grupo. Nessa época, é comum registrar esse tipo de caso em praias no Sul e Sudeste do Brasil, mas, segundo a médica veterinária do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), Larissa Pavanelli, o número de registros na Bahia tem crescido.

Só neste ano, o órgão já registrou 27 acionamentos de encalhe de pinguins, entre vivos e mortos, do extremo sul ao extremo norte do estado.

Apesar de fofo, é importante que o animal seja resgatado para avaliação da saúde. "Precisamos que eles venham para areia. Estão cansados, vemos [no vídeo, por exemplo] que ele está boiando, sem forças, precisa vir para área para fazer resgate. É difícil no mar, porque são ágeis", explica.

O que fazer nesses casos?

Caso encontre um pinguim na praia, é importante não tentar devolvê-lo ao mar e nuncacolocar em recipientes com água ou gelo, pois o animal normalmente se encontradebilitado e necessitando de atendimento veterinário. O ideal é:

1. Evitar tocar no animal e não tentar alimentá-lo.

2. Manter pessoas e animais domésticos afastados.