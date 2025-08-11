VÍDEO: pinguim é flagrado nadando em praia no Rio Vermelho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 11:53
Salvador virou Antártida? É que um pinguim foi flagrado nadando nas águas do Rio Vermelho, na capital baiana, no domingo (10). A ave aparece em um vídeo gravado por um mergulhador: "Não precisa ir para o Polo Norte para ver um pinguim", brinca o homem.
No vídeo, o animal está sozinho e aparentemente cansado. A suspeita é de que ele teria se perdido e desviado da rota do seu grupo. Nessa época, é comum registrar esse tipo de caso em praias no Sul e Sudeste do Brasil, mas, segundo a médica veterinária do Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA), Larissa Pavanelli, o número de registros na Bahia tem crescido.
Só neste ano, o órgão já registrou 27 acionamentos de encalhe de pinguins, entre vivos e mortos, do extremo sul ao extremo norte do estado.
Apesar de fofo, é importante que o animal seja resgatado para avaliação da saúde. "Precisamos que eles venham para areia. Estão cansados, vemos [no vídeo, por exemplo] que ele está boiando, sem forças, precisa vir para área para fazer resgate. É difícil no mar, porque são ágeis", explica.
Caso encontre um pinguim na praia, é importante não tentar devolvê-lo ao mar e nuncacolocar em recipientes com água ou gelo, pois o animal normalmente se encontradebilitado e necessitando de atendimento veterinário. O ideal é:
1. Evitar tocar no animal e não tentar alimentá-lo.
2. Manter pessoas e animais domésticos afastados.
3. Entrar em contato com os órgãos ambientais competentes, como o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), o Instituto Mamíferos Aquáticos, Polícia Ambiental (COPPA) ou o Grupamento Especial de Proteção Ambiental (GEPA).