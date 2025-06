SHOPPING

Virgílio se apresenta no Arraiá do Bela nesta sexta-feira; confira programação da semana

Haverá também quadrilhas no sábado (7) e São João inclusivo no domingo (8), especialmente voltado para crianças com TEA

Tharsila Prates

Publicado em 3 de junho de 2025 às 18:13

Virgílio é uma das atrações do Arraiá do Bela Crédito: Divulgação

A 11ª edição do Arraiá do Bela, no Shopping Bela Vista, está com shows diários gratuitos, quadrilhas, apresentações culturais e barraquinhas cheias de comidas típicas na Praça Central (Piso L1).>

A banda Kart Love é a atração desta terça (3), às 18h, seguida de U Tal do Xote, às 19h30. Corre que dá tempo. Na quarta (4), foi confirmado Ruan Santana, às 18h. Na quinta (5), a animação fica por conta de Neto Brito, às 18h, e Victoria Alencar às 19h30. Na sexta (6), quem comanda o palco é o cantor Virgílio, a partir das 18h, trazendo tradição e muito forró. >

A programação segue para toda a família no final de semana, com apresentação da Quadrilha Castro Educacional, às 9h, e da Quadrilha Pampulha, às 16h, no sábado (7). Já no domingo (8), acontece o São João Inclusivo, às 10h, com atividades voltadas especialmente para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sensibilidades sensoriais.>

Às 18h de domingo, sobe ao palco a banda Xote in Bahia, com muito arrasta-pé para o público. Na segunda-feira (9), a música ficará por conta do cantor Daniel Frota, às 18h.>

“O Arraiá do Bela é uma celebração que une tradição, cultura e diversão para toda a família. Queremos proporcionar momentos especiais, com atrações para todas as idades, garantindo que cada visitante sinta a alegria do São João”, afirma Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.>

Confira a programação:>

03/06 (ter) – 18h: Kart Love | 19h30: U tal do Xote>

04/06 (qua) - 18h: Ruan Santana>

05/06 (qui) – 18h: Neto Brito | 19h30: Victoria Alencar>

06/06 (sex) – 18h: Virgílio>

07/06 (sáb) – 9h: Quadrilha Centro Educacional | 16h: Quadrilha Pampulha >

08/06 (dom) – 10h: São João Inclusivo | 18h: Banda Xote in Bahia>