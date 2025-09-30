Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zeca de Abreu assume coordenação de Teatro na Funceb

Zeca de Abreu vê a nomeação como um convite à responsabilidade e ao diálogo com o setor

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:38

Zeca de Abreu
Zeca de Abreu Crédito: Reprodução

A atriz, diretora e produtora Zeca de Abreu foi nomeada nesta terça-feira (30) como nova coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Fuceb), órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult/BA). A publicação no Diário Oficial do Estado destaca a chegada da gestora em um momento importante para o cenário teatral baiano.

Com uma trajetória marcada pelo cuidado com os profissionais das artes cênicas e pelo incentivo a políticas estruturantes, Zeca de Abreu assume a função na Diretoria das Artes da Funceb. Sua nomeação é entendida como um sinal do Governo do Estado de ampliação das políticas públicas para o teatro, incluindo democratização de ações, territorialização de investimentos e continuidade de programas de formação, qualificação e infraestrutura já em andamento.

Para o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, Zeca chega com potencial para contribuir de forma crítica e democrática à gestão. "Zeca de Abreu tem muito a contribuir com essa gestão. Sua nomeação é resultado de muito diálogo e de uma construção cuidadosa ao longo dos últimos meses. Uma grande liderança de um movimento que reivindica políticas para o setor, especialmente no sentido de recuperar ações e pautar o futuro do Teatro, com a compreensão sobre a necessidade de debater a segurança na trajetória do profissional das artes e combater a descontinuidade de políticas estruturantes", afirmou o secretário.

Nos últimos dois anos, o Governo do Estado investiu mais de R$400 milhões em ações voltadas ao fortalecimento do teatro baiano. Entre as iniciativas estão programas de formação e qualificação, obras de construção e reforma em espaços culturais na capital e no interior, reconhecimento da memória e trajetórias de artistas locais, além de apoio a grupos e eventos teatrais.

Zeca de Abreu vê a nomeação como um convite à responsabilidade e ao diálogo com o setor. "Recebo este convite com gratidão e senso de responsabilidade, entendendo que ele reflete também a abertura do Estado em dialogar com o Movimento Teatro Profissional da Bahia. É um gesto significativo de aproximação entre gestão pública e a realidade vivida pelos artistas, técnicos e produtores que sustentam o teatro em nosso estado. Minha expectativa é contribuir para que essa abertura se traduza em políticas sólidas, contínuas e capazes de fortalecer o teatro em toda a sua diversidade. Entro nesse desafio com disposição para o diálogo, para a escuta e para a construção coletiva, certa de que o teatro, além de expressão artística, é um patrimônio vivo, um direito cultural e um espaço fundamental de cidadania", declarou a nova coordenadora.

Zeca de Abreu, cujo nome de nascimento é Maria José Sampaio de Abreu, possui 35 anos de dedicação às artes cênicas. Ela é fundadora da Ouroboros – Companhia de Investigação Teatral e recebeu diversos prêmios ao longo da carreira. Formada em Bacharelado em Interpretação Teatral e Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Zeca atualmente cursa o Bacharelado em Direção Teatral. Além de sua atuação artística e pedagógica, é uma das fundadoras do Movimento Teatro Profissional da Bahia, participou do Encontro Nacional de Políticas Culturais para o Teatro em Fortaleza e integra a Rede Pavio de Grupos de Ações Continuadas, fortalecendo a mobilização e o diálogo no teatro baiano e nacional.

Mais recentes

Imagem - Lula vem à Bahia para inauguração de fábrica da BYD

Lula vem à Bahia para inauguração de fábrica da BYD
Imagem - Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais

Salvador pode ganhar primeira pista de atletismo; saiba mais
Imagem - O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

O que é 'grau de rua'? Moda na periferia de empinar moto pode ser regulamentada

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado
02

Professores denunciam corte de bonificação de 27% pelo Governo do Estado

Imagem - Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18
03

Vinte e seis anos após posar nu, Vampeta anuncia novo ensaio +18

Imagem - Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana
04

Chega de angústia: Arcanjo Gabriel revela os 3 signos que terão boas notícias esta semana