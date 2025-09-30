CULTURA

Zeca de Abreu assume coordenação de Teatro na Funceb

Zeca de Abreu vê a nomeação como um convite à responsabilidade e ao diálogo com o setor

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 12:38

Zeca de Abreu Crédito: Reprodução

A atriz, diretora e produtora Zeca de Abreu foi nomeada nesta terça-feira (30) como nova coordenadora de Teatro da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Fuceb), órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult/BA). A publicação no Diário Oficial do Estado destaca a chegada da gestora em um momento importante para o cenário teatral baiano.

Com uma trajetória marcada pelo cuidado com os profissionais das artes cênicas e pelo incentivo a políticas estruturantes, Zeca de Abreu assume a função na Diretoria das Artes da Funceb. Sua nomeação é entendida como um sinal do Governo do Estado de ampliação das políticas públicas para o teatro, incluindo democratização de ações, territorialização de investimentos e continuidade de programas de formação, qualificação e infraestrutura já em andamento.

Para o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, Zeca chega com potencial para contribuir de forma crítica e democrática à gestão. "Zeca de Abreu tem muito a contribuir com essa gestão. Sua nomeação é resultado de muito diálogo e de uma construção cuidadosa ao longo dos últimos meses. Uma grande liderança de um movimento que reivindica políticas para o setor, especialmente no sentido de recuperar ações e pautar o futuro do Teatro, com a compreensão sobre a necessidade de debater a segurança na trajetória do profissional das artes e combater a descontinuidade de políticas estruturantes", afirmou o secretário.

Nos últimos dois anos, o Governo do Estado investiu mais de R$400 milhões em ações voltadas ao fortalecimento do teatro baiano. Entre as iniciativas estão programas de formação e qualificação, obras de construção e reforma em espaços culturais na capital e no interior, reconhecimento da memória e trajetórias de artistas locais, além de apoio a grupos e eventos teatrais.

Zeca de Abreu vê a nomeação como um convite à responsabilidade e ao diálogo com o setor. "Recebo este convite com gratidão e senso de responsabilidade, entendendo que ele reflete também a abertura do Estado em dialogar com o Movimento Teatro Profissional da Bahia. É um gesto significativo de aproximação entre gestão pública e a realidade vivida pelos artistas, técnicos e produtores que sustentam o teatro em nosso estado. Minha expectativa é contribuir para que essa abertura se traduza em políticas sólidas, contínuas e capazes de fortalecer o teatro em toda a sua diversidade. Entro nesse desafio com disposição para o diálogo, para a escuta e para a construção coletiva, certa de que o teatro, além de expressão artística, é um patrimônio vivo, um direito cultural e um espaço fundamental de cidadania", declarou a nova coordenadora.