ARTISTA

Amado Batista falta em show de São João na Bahia e apresentação é remarcada

O cantor Amado Batista não compareceu ao show marcado para o São João de Vitória da Conqusita, no sudoeste baiano, no sábado (23) e precisou remarcar a apresentação. Segundo a assessoria do município, a falta aconteceu devido ao mau tempo.