SÃO JOÃO

Amargosa reúne mais de 50 mil pessoas em seu terceiro dia de festa

Cidade teve arrocha, forró raiz e muita música famosa

Da Redação

Publicado em 22 de junho de 2024 às 12:19

Amargosa 2024 Crédito: Prefeitura Amargosa

A cidade de Amargosa, conhecida por ter um dos melhores festejos juninos da Bahia, recebeu mais de 50 mil pessoas na noite desta sexta-feira (21). Com o tema “São João raiz - Aqui, o forró tem história”, o município teve muito forró, arrocha, além de sucessos da música.

Começando os trabalhos, o Bando Farinha de Guerra, que apresentou um repertório somente de clássicos do ritmo, chegou para abrilhantar o palco de Amargosa. Em seguida, saindo diretamente da capital, Léo Estakazero botou todo mundo para dançar com a homenagem para a banda Mastruz com Leite, mas sem deixar o estilo pé de serra.

Fábio Carneirinho, que saiu de Juazeiro do Norte, se apresentou pela primeira vez na cidade, se encantando com o público se divertindo ao som das canções nordestinas.

Para fechar a noite, um dos nomes mais esperados, Heitor Costa, deixou a praça lotada com seu arrocha único. Com sucessos famosos, como "Pássaro Noturno", "Acabei de Terminar", “Pensando em Você”, “Fala que não ama”, ele agitou o público.

Estakazero, Heitor Costa, Farinha de Guerra Crédito: Prefeitura de Amargosa

Sábado (22)

Para aqueles que já estão na cidade ou pensam em se deslocar para Amargosa, neste sábado o município terá programação a partir do início da noite, com Caçulas do Forró, Berguinho, Vinny Magalhães, Marília Tavares e Tayrone. Todos estes shows serão transmitidos, ao vivo, pelo canal do Youtube da prefeitura.