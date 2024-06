FESTEJOS JUNINOS

Bairro de Roma celebra São João com dança, comida típica e muita animação

A festa é uma iniciativa da Escola Santa Rita e acontece há mais de 50 anos

Luiza Gonçalves

Publicado em 15 de junho de 2024 às 17:25

Bairro de Roma celebra São João com dança, comida típica e muita animação Crédito: Divulgação/Érica Lis Costa

Há uma semana da festa mais aguardada de junho, em alguns bairros de Salvador, o São João já 'passou por aqui'. O cenário com decoração colorida, barracas de comidas típicas e muitas crianças vestidas a caráter, dançando e brincando na rua, poderia facilmente ser confundido com os festejos tradicionais no interior. Entretanto, trata-se de um costume conhecido pelos moradores do Bairro de Roma, na Cidade Baixa: a festa de São João da Escola Santa Rita.

A festa junina aconteceu neste sábado (15), das 13h às 17h, com cerca de 200 crianças e a comunidade local do Bairro de Roma. Foi uma tarde de forró, apresentação de quadrilha de crianças e pré-adolescentes, venda de quitutes e muita alegria. As festividades fazem parte das atividades da escola há mais de 50 anos e acontecem de maneira aberta à comunidade há aproximadamente oito anos.

Um costume que passa de geração em geração. De pais que foram alunos, alunos que hoje são professores, e professoras como Valesca, 27, mãe de bebês gêmeos, que este ano são o rei e a rainha do milho de 2024. Muitos deles passaram pelas mãos de Dona Lia Costa, 80, diretora da escola:

“Desde que eu tenho a escola, eu faço a festa de São João. Eu sou filha de vaqueiro, vim de Alagoinhas e, para mim, a festa de São João é a maior entre todas. A festa envolve os professores e os alunos, fazemos o casamento, as quadrilhas, as crianças vendem as comidas e o dinheiro vai para os projetos delas desse ano. Vamos passando adiante, a tradição continua e pretendo continuar fazendo até eu morrer”, afirma Lia Costa.

Rafael Oliveira, 58, professor de artes há mais de 20 anos na Santa Rita e um dos responsáveis pela coordenação do evento, destaca a relevância da festa de São João para a integração dos membros internos e externos à escola.

“Temos algumas datas comemorativas dentro do trabalho pedagógico e uma delas é o São João, envolvendo desde os pequenininhos até os alunos do nono ano, os pais e a comunidade. Acho que o mais importante da festa no bairro é esse resgate da memória e da manifestação de costumes culturais que são tão importantes para a gente, e de uma forma coletiva, todos juntos”, pontua.

Hora da dança

As apresentações das quadrilhas e danças foram um dos momentos mais aguardados pelos pais, que aplaudiam e procuravam, em meio à multidão, aquele rosto especial. Para Joaquim Maurício e Lucia Canário, que foram prestigiar a filha Ana Jasmine, o evento, além de ser importante para celebrar o São João em comunidade, explora a possibilidade, que em alguns bairros é rara, de fazer eventos em que pessoas de todas as idades possam curtir livremente na rua com tranquilidade. "Não tem preço. Minha filha fica super animada e nós adoramos”, pontua Lucia.

Na concentração, as crianças estavam prontas para forrozear. Uma delas era Maria Sacramento, 8, que estava linda, exibindo orgulhosamente o vestido de cores vibrantes e babados feito por sua tia. “O que eu mais gosto no São João é a festa, curtir, os brinquedos, e este ano eu vou dançar. Estou muito nervosa, mas acho que vai ser muito legal e que eu vou querer fazer outras vezes”, contou animada.

“Eu adoro São João. Um forrozinho sempre é bom, né? Mas confesso que estou ansiosa para dançar. Passamos um mês ensaiando, é uma coreografia um pouco maior, mas tomara que dê certo. E espero que essa festa continue nos próximos anos. Tenho uma prima mais nova que estuda aqui, então com certeza vou continuar vindo para assistir”, diz Marília Silva, 13, que estuda na Santa Rita desde os dois anos.

O responsável por coreografar as quadrilhas dos alunos de oito a quatorze anos foi Robson Bispo, que também é dançarino de quadrilha e trabalha com crianças desde 2008. Este é seu segundo ano de atividades na escola e ele não esconde a emoção: “Ver esses menininhos pequenos dançando o que começou lá atrás e sabendo que são eles que vão perpetuar no futuro é de preencher o coração. Estou muito feliz com o trabalho deste ano e que continue assim”, partilhou.