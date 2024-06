MÚSICA

Chuva de bênçãos: Gerônimo comemora 21 anos de projeto musical em show na Escadaria do Passo

O músico levou seu ritmo contagiante para envolver o público, mesmo debaixo de um toró

Yasmin Oliveira

Publicado em 25 de junho de 2024 às 22:33

Gerônimo Santana celebrou 21 anos de shows realizados na Escadaria do Passo e 71 anos de vida, em apresentação nesta terça-feira (25) Crédito: Paula Froes/CORREIO

A subida de Gerônimo Santana no palco da Escadaria do Passo fez o público se juntar para evitar a chuva que caiu na Ladeira do Carmo, na noite desta terça-feira (25). O swing do Axé Music fez muitos esquecerem do aguaceiro e serem tomados pela dança, pois não teve uma pessoa parada durante o show.

O evento era especial, além de marcar os 21 anos do início do projeto musical que desenvolve no local, o cantor baiano também antecipou a comemoração do seu aniversário de 71 anos, que acontece hoje.

“Marcar os 21 anos de Escadaria é uma coisa histórica. A Escadaria do Passo, para mim, é um festival. Se a chuva permitir e der um tempo para a gente tocar, eu tenho convidados como Aloisio Menezes, Raimundo Sodré e Portela. É um festival onde todos participam, mas ninguém leva prêmio e aqui se toca e se vive”, contou Gerônimo, pouco antes de subir no palco.

Para marcar o parabéns, a banda Mont Serrat puxou o clássico ‘É D'Oxum’, hit de Gerônimo lançado em 1985. A música é considerada uma das precursoras da cena da Axé Music.

Metade da escada foi tomada pelo público, onde muitos utilizavam guarda-chuvas para se proteger, enquanto outros estavam com capas de chuva. Mas, a maioria enfrentou o toró sem qualquer proteção, apenas aproveitando a apresentação, que teve a participação especial de Gonzagão, interpretado por Vitório Emanuel.

A escadaria encheu com guarda-chuvas e capas de chuva durante o show Crédito: Paula Froes/CORREIO

Mesmo preparada para aguentar a chuva com seu guarda-chuva, a veterana em shows do músico, Clara Miglio, 75, ansiava para o começo da apresentação. Segundo a designer, “chuva não mata ninguém” e não seria por um pouco de água que ela perderia o show de Gerônimo. “Desde o primeiro dia, eu dançava aqui na Escadaria com Gerônimo. O show é sempre bom, é sempre diferente e sempre uma surpresa”, disse Clara..

Clara Miglio acompanha as apresentações do cantor na Escadaria desde a primeira, há 21 anos Crédito: Paula Froes/CORREIO

A empresária Maria Vitória Reis, 59, estava atenta ao tamanho do público. Fã de Gerônimo, ela torceu para que a plateia não lotasse para que o , se tornasse mais intimista. Junto ao marido, proteções contra a chuva e uma bolsa térmica equipada com amendoins cozidos e cervejas, ela aproveitou o show dançando e cantando alto suas favoritas.

“Todos os lugares que Gerônimo está presente, eu estou acompanhando. Ele é uma pessoa que sempre está inovando, sempre está trazendo coisas diferentes e sempre está mudando o show dele. O nível do show de Gerônimo, realmente é sem comentários. Além de ser de graça, que poderia até ser pago, justamente pelo espetáculo que ele apresenta”, expressou Maria Vitória.

Preparada para aguentar a chuva, Maria Vitória Reis curtiu a festa ao lado do marido Crédito: Paula Froes/CORREIO

O show contou com novos arranjos inspirados nas tradições nordestinas dos festejos juninos e parte do repertório apresentado durante a carreira de Gerônimo, incluindo releituras de clássicos como “Jubiabá”, “Eu Sou Negão”, “Eu te amarei”, “Testa com testa” e “Sebastiana”.

Ao lado de sua mãe Gionete Ferreira, 50, e da irmã Greice Ferreira, 22, a pedagoga Gisele Ferreira, 27, dançou o ritmo contagiante das canções. “Gerônimo é uma figura muito importante para a cena cultural e musical da Bahia. E mesmo com chuva, vale a pena ver o show dele. A Escadaria fomenta a cultura local da cidade, amplia e se torna até uma coisa democrática, em um show gratuito, um dia após o São João. É muito simbólico e importante”, avaliou Gisele.

