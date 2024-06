FESTAS JUNINAS

Cidades vão investir R$ 195 milhões na contratação de artistas no São João

São 1.615 apresentações e 791 artistas contratados em 162 municípios

Gil Santos

Publicado em 5 de junho de 2024 às 05:00

Crédito: Divulgação/Edson Andrade

A contagem regressiva para o São João já começou e as expectativas estão em alta. As prefeituras vão investir R$ 195 milhões nas atrações, são 1.615 apresentações e 791 artistas contratados. Até o momento 162 municípios confirmaram festa e nove informaram que vão abrir mão dos festejos. Outros 245 ainda não se manifestaram. Santo Antônio de Jesus aumentou a festa em mais um dia e Cruz das Almas criou um novo circuito. Confira as novidades.

A estudante Rafaela Azevedo, 23 anos, já comprou a blusa quadriculada e a saia jeans que vai usar nas festas do Recôncavo. Ela quer ver Wesley Safadão e a mãe dela está aguardando pelo show de Adelmario Coelho. As duas já estão separando as roupas e fazendo as malas, mesmo com o pai dela dizendo que ainda está cedo.

"São João é um acontecimento na minha família. Eu gosto de Carnaval, o Natal é legal, mas nenhuma festa se compara com o São João. A comida, a bebida, a música e o clima, tudo é perfeito. A gente alterna entre Cruz das Almas e Cachoeira, cidades onde temos parentes. Meu namorado é de Santo Antônio de Jesus, então, tivemos que negociar esse ano", brincou Rafaela.

Ela contou que está animada e que comprou o último item na semana passada, uma bota. A euforia é múltipla. As prefeituras também estão apostando todas as fichas na festa e vão investir R$ 195 milhões em atrações, superando os R$ 153 milhões investidos em 2023 e os R$ 122 milhões empregados em 2024. Em algumas cidades tem artista sendo contratado por R$ 1 milhão.

Os dados são do Painel de Transparência dos Festejos Juninos, uma parceria do Ministério Público da Bahia (MP) com os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). Segundo os organizadores, o objetivo da plataforma é tornar mais transparente o processo de contratação de artistas e evitar superfaturamento de contratos. O acesso é liberado para todo cidadão (paineljunino.mpba.mp.br).

Novidades

Em Cruz das Almas, no Recôncavo, este ano há pelo menos três novidades nos festejos juninos. Um novo circuito foi criado para o dia 21, das 14h às 20h, com artistas em trios elétricos. O circuito oficial recebeu piso intertravado, o que deve oferecer mais conforto para o público. E a praça de alimentação foi ampliada para atender a demanda do público.

O prefeito Ednaldo Ribeiro contou que os preparativos para a festa começam em julho e que a partir de janeiro o processo é intensificado para preparar local e estrutura. A expectativa do Município é repetir o mesmo público do ano passado, quando cerca de 500 mil pessoas participaram da festa. Hotéis e pousadas estão lotados. O investimento na festa será o mesmo do ano passado, R$ 10 milhões.

"Estamos preparados para o São João. A cidade vem sendo organizada para a festa desde janeiro, a gente recebe uma grande quantidade de turistas e tivemos nos últimos dois anos, em 2022 e em 2023, o lugar mais seguro para se brincar o São João na Bahia. A cidade está ornamentada e preparada para receber todos que queiram participar", contou o prefeito.

A festa será monitorada e haverá detector de metais nos portões de acesso. O gestor lembrou que o cancelamento de festas particulares, como o Forró do Bosque, que ocorria em Cruz das Almas, aumentou o fluxo de foliões nos eventos públicos. A secretária de Cultura, Turismo e Juventude de Santo Antônio de Jesus, Silvia Brito, concorda e contou que este ano o investimento será de R$ 8 milhões, cerca de R$ 500 mil a mais que no ano passado. A festa cresceu mais um dia e terá cinco noites.

"Depois da pandemia, o custo para o setor de eventos ficou muito elevado e como a grade das prefeituras, como a nossa, não perde para nenhum grande evento privado, as pessoas terminam preferindo ir para a praça pública. Outro item é a segurança. Nos dois últimos anos não tivemos nenhum evento significativo com relação à segurança, porque temos sempre uma ação coordenada das policiais", afirmou a secretária.

O Município constrói uma Vila Junina e uma Vila de Santo Antônio, que fica em frente à igreja matriz com produtos típicos e forró pé de serra. É também o local onde é realizado o trezenário de Santo Antônio. Segundo a prefeitura, cerca de 80 bandas locais se apresentam durante todo o mês de junho, além disso há festival de forró, realizado em maio, e o festival de quadrilha, no domingo (9).

A festa também oferece Tenda da Diversidade e Palco Alterativo, com samba tradicional, rock, reggae e outros artistas locais. São cerca de 100 mil turistas, o que dobra a população de 103 mil habitantes.

Selo de transparência

Os Municípios que informarem até a quinta-feira (6) os dados sobre as contratações vão receber do MP, TCM e TCE um selo de transparência que será entregue em uma cerimônia realizada em 13 de junho. O reconhecimento será entregue também para as prefeituras que deixarem claro no sistema que não vão realizar a festa, porque, segundo os organizadores, o objetivo é oferecer clareza ao cidadão.

Nesta terça-feira (4), a promotora de justiça Rita Tourinho apresentou o painel em um evento do Ministério de Gestão e Inovação, em Brasília, como uma ação pioneira no Brasil. Ela frisou que o selo não é uma avaliação da qualidade dos dados, mas um reconhecimento pela transparência. O registro das informações é voluntário e que as prefeituras que não cadastrarem não vão sofrer penalidades, mas a falta de clareza vai acender o alerta dos órgãos de fiscalização.

"É importante que os municípios contribuam com essas informações até o dia 6 de junho, porque entendemos que esse selo vai ser uma demonstração do engajamento do Município com a política pública da transparência", afirmou a promotora.

Outros fatores que interferem no valor de contratação são a data do show, porque artistas que se apresentam na noite principal cobram mais caro, e despesas com deslocamento, nos casos em que não há pista de pouso, por exemplo. O presidente do TCE, Marcus Presidio, também participou do evento em Brasília, disse que esses pontos são levados em consideração e frisou que a fiscalização será realizada com ou sem declaração no painel.

"O objetivo não é impedir os festejos juninos, sabemos da importância para a economia, mas é preciso que o Município esteja com a saúde financeira positiva. Ele não pode deixar de gastar em Saúde e Educação para gastar com o São João. Temos o bom senso em entender que a data do show, custos extras e deslocamentos interferem no valor final, mas é preciso que os prefeitos têm razoabilidade com esses gastos", disse.

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos está em operação há três anos. Entre as novidades deste ano está o Transparentômetro, uma ferramenta que lista quais municípios não prestaram as informações. Outra novidade é a exibição da data da contratação, porque é um fator que impacta no valor do contrato. Os organizadores disseram que a intenção é com o tempo ampliar a ferramenta para outras festas.

Confira os municípios com o maior número de atrações:

⦁ Euclides da Cunha (47)

⦁ Cachoeira (42)

⦁ Iraquara (35)

⦁ Santa Bárbara (31)

⦁ Seabra (27)

⦁ Irecê (25)

⦁ Cruz das Almas (24)

⦁ Riachão do Jacuípe (24)

⦁ Serrolândia (23)

⦁ Caetité (20)

Lista dos municípios que confirmaram que não farão festa:

⦁ Barra do Rocha

⦁ Filadélfia

⦁ Floresta Azul

⦁ Maiquinique

⦁ Maraú

⦁ Milagres

⦁ Prado

⦁ São Félix

⦁ Wanderley

Veja as atrações da noite de São João:

⦁ Amargosa

Domingo (23) - Oficina do Forró, Flávio José, Santana e Matheus e Kauan;

Segunda (24) - Júnior Bastos, Xand Avião, Henry Freitas e Zay Rios;

⦁ Cruz das Almas

Domingo (23) - Wesley Safadão, Adelmario Coelho, Kevi Jonny, Daniel Vieira, Sarapatel com Pimenta e Laços do Forró;

Segunda (24) - Santanna, O Cantador, Tayrone, Matheus e Kauan, Toque Dez, Rasga Tanga e Acarajé com Camarão;

⦁ Salvador

Domingo (23) - Filomena Bagaceira, Eric Land, Luan Santana, Marcos e Belutti e Tarcísio do Acordeon;

Segunda (24) - Juciê, Diego e Victor Hugo, Murilo Huff, Zé Vaqueiro, Dorgival Dantas e Thiago Aquino;

⦁ Santo Antônio de Jesus

Domingo (23) - Joyce França, Selo de Amor, Verena Santana, Wesley Safadão, Jaldo Rodrigues, Flávio José, Lucas Queiroz e Tony Azevedo;

Segunda (24) - Flor do Nordeste, Forró Menina Bonita, Estakazero, Lara Amélia, Cavaleiros do Forró e Alice Moraes;

⦁ Senhor do Bonfim

Domingo (23) - Henry Freitas, Mari Fernandes e Henrique Lima;

Segunda (24) - Assissão e Limão com Mel;