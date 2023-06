Confira o que abre e fecha no São João em Salvador

Feriado irá alterar horários de funcionamento dos centros comerciais. Crédito: Divulgação

Neste fim de semana marcado pelo feriado de São João, boa parte dos horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais em Salvador, como os shoppings, será diferente. Além disso, os mercados populares estarão fechados. Já o metrô terá seu horário estendido, devido aos shows no Parque de Exposições. Confira a lista levantada pelo CORREIO:



SHOPPINGS



Shopping da Bahia



Sexta-feira (23)



Lojas-âncora, megalojas, lojas e quiosques: das 9h às 18h

Praça de Alimentação e restaurantes: das 9h às 18h

Sábado (24)

Lojas-âncora e megalojas: das 12h às 21h

Praça de Alimentação e restaurantes: das 12h às 21h

Lojas e quiosques: das 13h às 21h

Domingo (25)

Lojas-âncora e megalojas: das 12h às 21h

Praça de Alimentação e restaurantes: das 12h às 21h

Lojas e quiosques: das 13h às 21h

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

Sexta-feira (23)

Lojas e quiosques: das 9h às 18h

Alimentação e lazer: das 12h às 18h (opcionalmente das 18h às 21h)

Sábado (24)

Âncoras, megalojas, alimentação e lazer: das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Domingo (25)

Âncoras, megalojas, alimentação e lazer: das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h

Shopping Paseo

Sexta-feira (23)

Lojas e quiosques: das 9h às 16h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site saladearte.art.br

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site redealphafitness.com.br

Ebateca: Consultar programação no perfil @EbatecaPremium no Instagram

Sábado (24)

Lojas e quiosques: opcionalmente das 13h às 19h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site saladearte.art.br

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site redealphafitness.com.br

Ebateca: Consultar programação no perfil @EbatecaPremium no Instagram

Shopping Barra

Na sexta-feira (23), o shopping funcionará das 9h às 18h. Os restaurantes do Barra Gourmet, além do Mamma Jamma e Madero, têm funcionamento especial, das 12h às 18h.

No sábado (24), as lojas, Praça de Alimentação e restaurantes estarão abertos das 12h às 20h.

No domingo (25), o shopping funcionará normalmente, com lojas abertas das 13h às 20h.

Programação

Sexta-feira (23)

Das 15h30 às 17h30: Forródija

Sábado (24)

Das 15h às 16h30: Osmar Tolstói - Oficina de Literatura de Cordel

Das 17h às 19h: Banda Manaya

Domingo (25)

Das 14h30 às 15h30: Escola Forró 4º Andar

Das 16h30 às 18h: Cia Kika Tocchetto - Quadrilha Mágica – A história do São João

Das 18h às 20h: Xote do Fire

Shopping Itaigara

Sexta-feira (23)

Lojas e quiosques: das 9h às 17h

Super Bompreço: das 7h às 22h

Bancos: das 9h às 16h

Subway: após às 17h, atendimento por delivery (via iFood)

Sábado, 24 de junho

Lojas e quiosques: fechados

Super Bompreço: das 7h às 18h

Bancos: fechados

Subway: atendimento por delivery (via iFood)

Shopping Paralela

O centro de compras terá horário especial de São João. Na véspera, sexta-feira (23/06), o funcionamento será das 9h às 18h. No sábado junino (24/06), abrem das 12h às 21h a praça de alimentação, atrações de lazer, lojas âncoras, megalojas, supermercado e farmácias. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação disponível no site https://institucional.shoppingparalela.com.br/cinema.php.

Shopping Center Lapa

Na sexta-feira (23), véspera de São João, o empreendimento funciona das 08h30 às 18h, exceto o Cine Imperial, que nesta data não estará em operação. No sábado (24), o shopping estará fechado. Já no domingo (25), funcionam apenas as lojas âncoras C&A, Pernambucanas e Riachuelo das 11h às 17h, a praça de alimentação segue das 11h às 19h. Neste dia, o estacionamento aos clientes do empreendimento será gratuito.

Shopping Bela Vista

Sexta (23) - Lojas, quiosques, alimentação e lazer: das 9h às 18h

Sábado (24) - Lojas, quiosques e lazer: das 13h às 21h; e alimentação e âncoras: das 12h às 21h

Cinépolis - Consulte a programação no site: cinepolis.com.br.

SAC - Consulte o horário no site: sac.ba.gov.br.

Alpha Fitness - Consulte o horário no site: redealphafitness.com.br.

Centro Médico Bela Vista - Consulte o horário no site: centromedicobelavista.com.br.

Ferreira Costa

No São João, o funcionamento da Ferreira Costa será alterado: na sexta-feira (23), a loja estará aberta das 8h às 19h e, no sábado (24), das 8h30 às 19h.

MERCADOS

Mercado do Rio Vermelho

O Mercado do Rio Vermelho estará fechado durante o feriado de São João.

Mercado do Ogunjá

O Mercado do Ogunjá estará fechado durante o feriado de São João.

Mercado de Paripe

O Mercado de Paripe estará aberto das 5h às 14h durante o feriado de São João.

Mercado das Sete Portas

O Mercado das Sete Portas estará aberto das 6h às 12h durante o feriado de São João.

Ceasa

A Ceasa estará fechada durante o feriado de São João.

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h

ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h

ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h

ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 16h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 16h

ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 8h às 18h

ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h

ASSAÍ JEQUIÉ

FECHADA

ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h

ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 22h

ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h

ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Das 7h às 22h

Metrô

Horário especial da Linha 2 do metrô no São João:

Desde esta quarta-feira (22), a partir das 5h até o domingo (25), às 23h59, sem interrupção: durante a madrugada, no horário especial da 0h às 5h, a estação de metrô Mussurunga funcionará para embarque, e as demais estações da Linha 2, exclusivamente para desembarque.

Do dia 30, a partir das 5h, ao dia 3, até as 2h30, sem interrupção: durante a madrugada, no horário especial da 0h às 5h, a estação de metrô Mussurunga funcionará para embarque, e as demais estações da Linha 2, exclusivamente para desembarque.

O terminal de ônibus de Mussurunga também terá atendimento especial, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). O funcionamento será ininterrupto, com linhas especiais definidas pelo órgão.

TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Bahia terá suas atividades suspensas nesta sexta-feira (23), véspera de São João. A interrupção ocorre em conformidade com a Portaria 513/2022, que institui o calendário de feriados nacionais, regionais e específicos da Justiça Eleitoral do Estado em 2023. O funcionamento normal do órgão será retomado na segunda-feira (26).