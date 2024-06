SOBE O SOM JUNINO

'E eu ligo': conheça a banda de forró que tem o nome inusitado; veja vídeo

Banda é uma das apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som , do jornal Correio

Eduardo Bastos

Publicado em 23 de junho de 2024 às 11:17

Projeto do Correio dá visibilidade às bandas juninas desde 2021 Crédito: Eduardo Bastos/Correio

A banda Forró E Eu Ligo (@forroeeuligo) surgiu de uma forma engraçada: enquanto discutiam nomes de bandas na porta de casa, a mãe do cantor Junynho Fer pediu ao pai dele que entrasse porque estava tarde. O pai respondeu “E Eu Ligo?”, e assim o nome foi escolhido. Influenciados culturalmente por Luiz Gonzaga, eles tocam o tradicional pé de serra com composições autorais falam de amor. A banda já se apresentou no maior festival de revelações do forró, o Festival de Itaúnas no Espírito Santo, onde sua música ficou em primeiro lugar em 2015. Veja a agenda da banda em suas redes sociais!

O Sobe Som é uma iniciativa do #correio24horas, lançada no São João de 2021, para apoiar artistas de música independente da Bahia. Com a curadoria de Eduardo Bastos, em 2024, teremos novos grupos e artistas de forró nas nossas redes! Fiquem ligados.