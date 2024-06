SOBE O SOM JUNINO

Estika Kanela: o forró da Mata Escura que já se apresentou no Panamá

A banda é uma das apresentadas na edição 2024 do projeto Sobe o Som, do jornal Correio

A banda Estika Kanela (@estikakanela) começou a tocar em 2005, num show em Simões Filho, e desde então não parou mais. A banda do bairro da Mata Escura acumula apresentações que vão desde o Pelourinho e Paripe até a República Dominicana e o Panamá. Só no mês de junho de 2024, realizaram mais de 20 shows pela Bahia. Suas principais influências musicais são Luiz Gonzaga, Dorgival Dantas, Mastruz com Leite, Arriba Saia, Flávio José e Adelmário Coelho, trazendo uma leitura do forró pé de serra com alegria e irreverência. O estilo da banda é um forró enérgico, com o lema de fazer o público dançar. Possuem composições próprias como “Xap Xap”, que fala sobre ser nordestino e tomar posse desse sangue desde menino, e “Tudo Rodando”, que descreve uma festa onde a pessoa bebe muito e começa a ver coisas sem sentido. Confira a agenda da banda em suas redes sociais!