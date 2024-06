ARTE

Exposição Antônios homenageia o santo casamenteiro ao M.E. Ateliê da Fotografia no Carmo

Mostra compõe a programação dos festejos da trezena de Santo Antônio e de 430 anos de devoção na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo

Luiza Gonçalves

Publicado em 10 de junho de 2024 às 09:18

Projeto ANTÔNIOS reúne artistas de diferentes linguagens expondo obras que honram o santo casamenteiro Crédito: Divulgação/Ana Uzêda

Assim como boa parte das pessoas, a relação de Mario Edson com Santo Antônio remonta às memórias afetivas da infância. O fotógrafo baiano cresceu vendo e participando das celebrações de Santo Antônio por causa de sua avó, que era grande devota do santo. Neste ano, ele chega a nove edições à frente do projeto ANTÔNIOS, que reúne artistas de diferentes linguagens expondo obras que honram e destacam o santo casamenteiro.

A exposição estará em funcionamento até o dia 13 de julho, com visitação de sexta a domingo, das 16h às 19h, no M.E. Ateliê da Fotografia, localizado na Ladeira do Boqueirão, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

“Sempre digo que meu viés para fazer essa exposição não é só pela questão da santidade, mas também pela vida e a mensagem que Santo Antônio deixou. Amor, fraternidade, paz e é disso que a gente precisa, ainda mais nos tempos de hoje. Essa mensagem é sempre bem-vinda e espero que as pessoas continuem reverberando isso”, explica Mario Edson.

Curador e idealizador da exposição, ele explica que neste ano a mostra é marcada por dois diferenciais: o primeiro deles foi a estreia internacional do projeto em Porto, Portugal, no dia 25 de maio, onde ficará aberta para visitação até o dia 13 de junho. “Levar 19 artistas a Portugal é de uma importância e de uma representatividade singular para Salvador, a Bahia e o Brasil. Tem um valor significativo principalmente para o painel de manifestações artísticas e culturais e do intercâmbio que agora iniciamos, cujos frutos serão mostras individuais e coletivas aqui no Brasil e na Europa”, destaca.

O segundo diferencial é a inserção do projeto ANTÔNIOS nas comemorações dos 430 anos de devoção ao santo na Paróquia Santo Antônio Além do Carmo. “Eu já fazia essa homenagem a Santo Antônio no meu ateliê anterior no Rio Vermelho, mas depois que me mudei para o bairro a coisa se tornou ainda mais necessária”, afirma. Neste ano, os artistas que compõem a exposição receberam materiais em madeira para construir andores que estarão expostos na galeria e que sairão em procissão no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, junto às atividades de celebração da igreja.

Acervo para Antônio

A mostra ANTÔNIOS contará com 31 obras de 31 artistas, sendo 20 autorais e 11 andores, divididos em quatro espaços: sala Frans Krajcberg com as fotografias; sala Tati Moreno com as obras plásticas; e sala Ariano Suassuna e Jardim Frida Kahlo com intervenções diversas. Mario destaca que a renovação dos artistas que integram a mostra a cada ano é reflexo da força cultural de Santo Antônio na Bahia e no Brasil: “A conexão é muito profunda na nossa cultura. A gente tem igrejas de Santo Antônio espalhadas por toda a cidade. Nas pesquisas para a exposição, a gente encontrou pelo menos umas 500 igrejas no país. Sem falar da questão do sincretismo que existe nas religiões de matriz africana com a figura de Santo Antônio”, pontua.

A relação sincrética entre Santo Antônio e o orixá Ogum do candomblé é o ponto de destaque do trabalho de Reinaldo Giarola presente na exposição. Fotógrafo há trinta anos, Reinaldo desenvolve, desde 2017, séries de fotografias que exploram o sincretismo e as festas populares como o Dia da Baiana, de Santa Bárbara e de Santa Luzia.

“Fui convidado para a exposição e, quando recebi a descrição, aceitei na hora, pois estava exatamente fazendo imagens que abordam o sincretismo com santos da igreja católica e baianas de santo daquele santo no candomblé. Minha obra nessa exposição chama-se Ogunhê e foi feita com uma baiana de Ogum e a imagem de Santo Antônio”, explica o artista. Sobre a participação em ANTÔNIOS, ele destaca: “acho fundamental fomentar essas celebrações que fazem parte da nossa cultura para que elas não se percam com a passagem do tempo”.

Fotografia baiana de Ogum e Santo Antônio de Reui Crédito: Reinaldo Giarola

“Celebrar Santo Antônio, além de ser uma prova de devoção, é uma oportunidade de perpetuar as tradições religiosas e profanas. É manter viva a crendice popular. É celebrar uma vida inspiradora”, defende o artista soteropolitano Léo Furtado. Miniaturista há mais de 25 anos, ele integra os artistas da mostra pela terceira vez, expondo um dos andores em homenagem a Santo Antônio, intitulado: Cuidado, o Santo e o Andor são de barro.

“O trabalho foi inspirado em lembranças de infância, no interior da Bahia, mais precisamente na cidade de Jacobina, onde Santo Antônio é o padroeiro; lá pude vivenciar a cultura viva, a fé popular, as ricas histórias que são passadas adiante... e também houve uma inspiração direta numa frase popular: Cuidado com o andor que o santo é de barro. O barro é o principal material utilizado para a construção do andor”, explica o miniaturista.

Obra Cuidado, o Santo e o Andor são de barro Crédito: Léo Furtado

