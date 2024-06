SÃO JOÃO

Fogos de artifício são vendidos por até R$ 4.890 em feira de Salvador

Local abriu no dia 13 de junho e funciona até o dia 30

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de junho de 2024 às 05:45

Fogos são vendidos em feira realizada na Avenida Paralela Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na lista dos itens indispensáveis para o São João, os fogos de artifício fazem a alegria de crianças e adultos que se reúnem para celebrar a festa junina. Na Feira de Fogos de Artifício, na Avenida Paralela, os itens estão sendo vendidos a preços que variam entre R$ 2 e R$ 4.890.

“O movimento costuma aumentar em épocas próximas ao São João, geralmente entre os dias 21 e 24. A expectativa desse ano é que as vendas aumentem cerca de 10%, com os traques de massa, a bomba palito, a chuvinha e os vulcões sendo os mais procurados”, afirmou o presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artíficio de Salvador (Acomfart), Paulo Andrade.

A feira começou na última quinta-feira (13) e vai até o dia 30 de junho, onde cerca de dez estandes funcionam entre às 7h e às 0h. A reportagem do CORREIO foi até o local e elencou as opções para quem ainda não garantiu a sua compra junina. Entre os itens mais baratos estão o traque de massa, a ‘bateria’ e a ‘minhoquinha’, vendidos a R$ 2, R$ 3,50 e R$ 5, respectivamente.

Entre os itens citados por Paulo, é possível comprar 10 caixas de traque de massa por preços que variam entre R$ 20 e R$ 25, a depender da loja. O pacote da bomba palito custa entre R$ 35 e R$ 50. A caixa com seis vulcões custa entre R$ 25 e R$ 40, a depender do tamanho, e as chuvinhas podem ser compradas por R$ 25, na versão em prata, e R$ 30, para as coloridas.

Os adultos podem comprar as bombas de três, 12 e 19 tiros. A com menos explosões sai por R$ 20. Já a versão com 12 tiros varia entre R$ 30 e R$ 50. E a versão com 19 tiros, entre R$ 60 e R$ 85. Também é possível encontrar foguetes custando a partir de R$ 100, indo até R$ 4.890 para as girandolas, geralmente usadas em grandes eventos.

A advogada Daniela Abdalla, 44 anos, foi até a feira comprar os fogos para sua filha Maya, de 9. Daniela, que vai visitar a família na cidade de Riachão do Jacuípe durante o São João, contou que pagou mais caro pelos produtos do que em 2023.

“Ela sempre faz a festa dela, então eu compro os fogos por garantia. A prioridade foram fogos infantis como o traque, chuvinhas e o vulcão, que não têm muito impacto. Os preços estão um pouco mais caros nesse ano. Eu comprei a mesma quantidade que o ano passado, mas paguei R$ 50 a mais”, relatou Daniela. “Eu nunca fui em Riachão e estou doida para soltar bomba e conhecer o pessoal”, completou Maya.

O advogado Leonardo Bamberg, 31 anos, foi acompanhado do seu filho Theo, de 11. E revelou que o tipo dos fogos comprados muda conforme o crescimento do pequeno. “É complicado a questão do preço, já que todo ano tem um reajuste. Mas, eu sempre faço um esforço para ver a alegria dele. Vale a pena”, disse.

O projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio do Sicoob.