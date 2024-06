FAMOSOS

Herdeiro do Forró: Conheça o repertório preparado pelo filho de Solange Almeida para o São João na Bahia

O principal item do repertório de Rafa é o sertanejo

Publicado em 21 de junho de 2024 às 11:59

Rafa Almeida, filho de Solange Almeida Crédito: Redes sociais

Rafa Almeida, filho da cantora Solange Almeida, embora carregue uma forte herança e uma relação próxima com o forró, ritmo que consagrou a mãe como uma das maiores vozes do país, tem conquistado o público com um estilo musical único, que mistura sertanejo, forró e até mesmo rock.

Em uma turnê que vai percorrer os festejos juninos, o principal item do repertório de Rafa é o sertanejo, um dos gêneros musicais de maior sucesso no Brasil. Quem curte seus shows aprecia também o rock, repaginado em “ritmo de vaquejada”.

“Tem um pouquinho de uma loucura também que eu tive com meu produtor musical. (…) Imagina você ouvir um Restart na vaquejada?! Ouvir um ‘Sem Radar’ do LS Jack? Porque são músicas que eu escuto, eu gosto demais. Então eu quis trazer isso e botar no ritmo que a galera curte, que é o famoso forrozão, o forró pra frente”, disse o cantor e compositor de 24 anos, em entrevista ao g1.

A canção do grupo Restart é “Te Levo Comigo”, hit da banda na década de 2010. O repertório é completo com músicas autorais e o ritmo tradicional no Nordeste. Rafa promete ainda muito xote, arrasta-pé e, claro, sucessos conhecidos na voz de Solange.

“A gente procurou fazer tudo, mas sem sair da minha vertente do sertanejo/ forró”, ressalta o músico.

Com apenas 24 anos, Rafa Almeida já acumula experiência como compositor, tendo escrito músicas para artistas renomados como Bruno e Marrone e Calcinha Preta. Ele credita grande parte de seu sucesso à influência da mãe, Solange Almeida, admirando sua disciplina, profissionalismo e dedicação à carreira.

“É uma pessoa que eu me inspiro pra caramba, tanto como artista quanto como pessoa. E também a forma que ela leva a carreira, a disciplina que ela tem, porque olha o tanto de show que ela faz e a voz da mulher não falha”.

Após ser apresentado ao público por Solange Almeida no São João de 2023, Rafa Almeida vem se consolidando como um nome promissor da música baiana. Em sua agenda para o São João de 2024, o cantor se apresenta em diversas cidades do interior, como Jussiape, Ituaçu, Encruzilhada, Macarani e Itaparica.

Planos para o futuro

Rafa Almeida segue em busca do crescimento orgânico de sua carreira, focando na divulgação de seu último projeto audiovisual, “Rafa Almeida Tá em Casa”, e na produção de seu terceiro DVD. O cantor acredita que o sucesso se constrói passo a passo, e seu objetivo é firmar seu nome regionalmente antes de alçar voos maiores.