Interesse em aprender a dançar forró aumenta até 70% no São João

Quantidade de alunos cresce entre os meses de maio e setembro

Publicado em 21 de junho de 2024 às 09:58

São João na Saúde, em Salvador Crédito: Divulgação

Os festejos juninos devem injetar na economia cerca de R$ 2 bilhões, segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur). Setores como: roupas, comidas e bebidas típicas, hotelaria, transporte e até escolas de dança são responsáveis pela movimentação econômica. As escolas de forró, por exemplo, têm um incremento em até 70% no número de interessados que querem aprender a dançar nesse período.

“A busca de mais alunos interessados, que pensam que a dança é só para o período junino, intensifica a procura por aulas de forró começando em maio e indo até setembro. Para além desse trabalho, o foco é trazer o forró para o novo público com ações, como eventos, bailes e festivais, no ano todo", destaca Jacqueline Cintra, professora e sócia da Ecoar Escola de Dança.

Nas aulas de forró, os primeiros passos são dedicados aos movimentos básicos e iniciais, incluindo alongamentos preparando o corpo. Em seguida, os alunos se preparam para aprender a conduzir ou ser conduzidos na dança, um treino fundamental para o ritmo envolvente do forró.

Os movimentos característicos do forró começam a ser ensinados, permitindo que os alunos se familiarizem com o ritmo e variações musicais dos estilos, como xote, xaxado, baião e outros. Além de desenvolver habilidades de dança, essas aulas desempenham um papel vital na socialização, promovendo a interação e a conexão entre as pessoas, e no desenvolvimento do corpo e mente de quem participa.

Ecoar Escola de Dança

Localizada no bairro do Matatu, em Salvador, a direção é sob responsabilidade dos professores Jacqueline Cintra, Denilson Tavares, Ciro Carvalho e Taila Fontes. Além das aulas em grupo, a Ecoar também oferece aulas particulares e workshop para os amantes da dança. As aulas ocorrem de segunda à quinta-feira, das 18h20 até 19h20 e das 19h30 às 20h30, e aos sábados, das 10h às 12h e das 15h às 17h.