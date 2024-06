QUEIMADURAS

Vai acender fogueira no São João? Veja os cuidados para evitar acidentes

Especialistas explicam como não ter problemas durante as festas juninas

Gilberto Barbosa

Publicado em 21 de junho de 2024 às 07:45

Fogueiras são vendidas por até R$ 100 em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

As fogueiras são um dos principais símbolos da festa de São João. A tradição de acender os fogos é associada ao nascimento do profeta João Batista, que batizou Jesus Cristo. Segundo a sabedoria popular, pular as fogueiras simboliza a superação das dificuldades, onde um salto bem-sucedido pode levar a uma boa conclusão do ano. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados durante a montagem para evitar acidentes.

De acordo com o tenente coronel do Corpo de Bombeiros (CB-BA), Marcos Moreira, é importante observar a localização da fogueira antes de acionar o fogo, devido a irradiação dos fogos, que podem causar incêndios em residências ou afetar a fiação elétrica da região.

“Também é importante fazer uma manta de terra por baixo da fogueira para evitar a deformação do asfalto pelo aquecimento. É imprescindível que um adulto observe o acendimento e, ao usar acelerantes como o álcool, molhe uma manta e coloque embaixo da madeira antes de acender o fósforo”, explicou.

Outro alerta é para evitar usar líquidos inflamáveis próximo a fogueira como aerosol, perfumes e álcool devido ao risco de explosões, além de lavar as mãos antes e depois de acender o fogo.

“Evitar vestimentas que possam pegar fogo facilmente, não deixar as crianças próximas a fogueira, manter uma distância de segurança para que não ocorram queimaduras por inalação devido a exposição prolongada a fumaça, não acender fogos dentro da fogueira e deixar elas longe de locais com pessoas”, disse a médica especialista em urgência, Lorena Lemos.

O tenente-coronel Marcos lembrou, também, de outros fatores que podem agravar as queimaduras. “A gente observa que os acidentes mais graves relacionados a fogos ocorrem devido ao uso de materiais sintéticos que grudam na pele com o fogo e faz com que ela precise ser raspada durante o tratamento. É importante usar roupas de algodão ou tecido quando estiver perto da fogueira”, concluiu.

