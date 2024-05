12 DIAS DE FESTA

Maiara e Maraísa, João Gomes, Luan Santana e Safadão: veja todas as atrações do São João no Parque de Exposições

Serão 12 dias de shows no espaço, para celebrar as festas de Santo Antônio, São João, São Pedro e 2 de Julho

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 20:09

As atrações dos festejos juninos do Parque de Exposições, em Salvador, foram anunciadas nesta terça-feira (28). Além dos artistas locais, aparecem na agenda atrações como Maiara e Maraísa, Solange, João Gomes, Péricles, Leonardo Luan Santana e Wesley Safadão.

Os festejos neste ano foram ampliados e, ao todo, serão 12 dias de shows no espaço, para celebrar as festas de Santo Antônio, São João, São Pedro e 2 de Julho.

Uma grande estrutura será montada pelo Governo do Estado para a realização da festa, que será dividida em três etapas. Confira:

13 de junho (quinta-feira)

Daniel Vieira

Adelmário Coelho

Heitor Costa

Felipe Amorim

Maiara e Maraísa

14 de junho (sexta-feira)

Neto Brito

É o Tchan

Durval Lellis

Igor Kanario

Nadson O Ferinha

Solange

15 de junho (sábado)

Luiz Caldas

Márcia Felipe

Psirico

Escandurras

João Gomes

21 de junho (sexta-feira)

Péricles e Leonardo

Cleiton e Romário

Marcynho Sensação

Ana Castela

Vitor e Leo

Limão Com Mel

22 de junho (sábado)

Priscila Senna

Del Feliz

Gustavo Mioto

Papazonni

Bell Marques

Tierry

23 de junho (domingo)

Filomena Bagaceira

Eric Land

Luan Santana

Marcos e Belutti

Tarcísio do Acordeon

24 de junho (segunda-feira)

Juciê

Diego e Victor Hugo

Murilo Huff

Zé Vaqueiro

Dorgival Dantas

Thiago Aquino

28 de junho (sexta)

Junior Marques

Raphaela Santos

Lincoln Senna

Simone Mendes

Kevy Jonny

Calcinha Preta

29 de junho (sábado)

Dan Valente

Japinha Conde

Iguinho e Lulinha

Wesley Safadão

Bruno Rosa

Parangolé

30 de junho (domingo)

JM Puxado

Pirilampo

Silvanno Salles

Daniela Mercury

Xand Avião

Timbalada

1º de julho (segunda)

Pedro Libe

Flavio José

Estakazero

Mari Fernandez

Nattan

Jonas Esticado

2 de julho (terça)

Forró dos Plays

Vitor Fernandes

Manu Bahtidão

Henry Freitas

Leo Santana

Pablo